ESKILSTUNA. Fredrik Wallin-tränade Head For Home tog en övertygande seger inom V64 i Eskilstuna under tisdagskvällen för Carl Johan Jepson. Trots att hon fick göra jobbet utvändigt ledaren större delen av loppet kunde hon koppla greppet och vinna på 1.14,7a/2 140 meter via 1.14,1 sista varvet.

Anneli Storm har också ett lovande sto i Maharanih som med Håkan Wallberg i sulkyn från ledningen tog andra raka segern. Tiden blev 1.16,0a/2 140 meter.

Mats Persson