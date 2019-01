Lunchtrav Gävletravet: Vinst och förlust för Linderoth

Per satt upp bakom favoritduon Enrico Trot (V4-1) samt Jack Zon (V4-3) och vann med den förre efter att ha kommit med i rygg på ledaren, backat sig ut i andra ytter 400 kvar och avgjort enkelt på speed.

Därefter fick han själv se sig besegrad från ledningen med Jack Zon, som inte kunde svara Caroline Holm-tränade Lukas Bris, som Rikard Skoglund fick riktig snurr på upploppet ned efter ett lopp i fjärde ytter och via 1.14,1 sista varvet-

Att gå i ledningen var lite lurigt den här dagen och fällde möjligen även Claes Eskilssons Sjövall Sjarmi i V4-2 som galopperade i början av upploppet. Där spurtade istället Therese Hyllsjö med J.K.Afrodite allra bäst efter att ha släppt ledningen just till Sjövall Sjarmi. J.K.Afrodite gjorde för övrigt sin fjärde start efter ett tävlingsuppehåll på 2,5 år(!)

Den ende som lyckades i ledningen den här dagen var Mika Forss bakom Joni-Petteri Irri-tränade So Long Losers som höll undan efter att ha övertagit ledningen i första kurvan i ett långlopp.

Hemmalaget representerade den här dagen av Malin Friman och Leif Hulds Up To The Minute, som gjorde som flera andra, släppte ledningen och avgjorde enkelt efter lucka vid ingången till upploppet. Segertiden blev 1.18,7/2 140 meter.

Mats Persson