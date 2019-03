Mats Persson inför V64 på Gävletravet: "Eld Rask gör spännande årsdebut"

Tidigt under kvällen får vi bland annat se Jan-Olov Persson-tränade Eld Rask gör spännande årsdebut med flera av sina stallkamrater.

När det gäller V64 hoppas vi på tredje gången gillt för Daniel Wäjersten-tränade Global U.S.A. (V64-2) som har en passande uppgift och det samma gäller Stefan Melander-tränade Disco Volante (V64-5) i första dubbelavdelningen.

MATS PERSSON

V64-1

Radjah D’Inverne vann på distansen senast barfota runt om och har en skaplig uppgift igen. Sign Me Up Too hade ett kanoner ifjol med över 700 000 kronor intjänat och gör intressant årsdebut. Dennis De Castella är stark och rejäl och går alltid hela vägen och är gynnad av ett relativt litet fält. Balto De H’uon vinner inte så ofta men har ett bra läge på rätt distans.

Ranking: 7-5-4-2-6-3-1-8

V64-2

Global U.S.A. har svarat för två bra insatser i säsongsinledningen och nu är det dags för seger. Blue Star Cantab tävlar på jämnt och bra och står rätt inne i loppet den här gången. Fast Food Hanover har varit bland de tre främsta i sex av åtta starter och är säkert med långt framme igen. Star’s Fighter är inte så tokig och står rätt till den här gången.

Ranking: 7-3-10-2-8-6-1-11-9-12-4-5

V64-3

Lady Youline fick inget med i årsdebuten men var med i tuffa sällskap under fjolåret och har hög segerprocent. Poem In Motion vann direkt i årsdebuten och har hittat en passande uppgift igen. Tzatziki är nästan alltid med långt framme och rundar många. Ginotonic var segerlös under fjolåret men gjorde ändra flera bra lopp och var med långt framme.

Ranking: 2-10-12-4-1-8-7-6-11-3-5-9

V64-4

Silver Sprinta är snabb av sig och gör intressant debut i ny regi från ett spännande utgångsläge. Stallkamraten El Viktor är också väldigt fartfylld och gick nytt rekord i senaste starten. Demex gör bra lopp varje gång och kan få en bra start från det här utgångsläget. Björlifix var tvåa bakom Demex näst senast och håller ungefär samma kapacitet.

Ranking: 5-11-13-8-15-7-6-4-3-1-14-12-9-10-2

V64-5

Disco Volante möter enklare motstånd än vanligt och bör ha en riktigt bra chans. Ajlexes Cubano har utvecklats mycket på sistone och kan vara ett motbud om man väljer att gardera. Snowstorm Hanover har årsdebuten avklarad och ett bra smygläge. Suricato Jet är svårbedömd på distansen men är utan tvekan väldigt kapabel.

Ranking: 5-4-1-6-9-2-3-7-8

V64-6

Messiah kom igång lite sent men hann visa kunnandet och får tipset i ett öppet lopp. Jaguar Tooma har inlett säsongen bra men segern togs i ett breddlopp. Ediego avgjorde på styrka senast och rundar många igen. Bear Gift har aldrig vunnit men har kapacitet att vara långt framme.

Ranking: 3-10-11-8-9-1-2-4-6-5-7-13-12

Systemförslag

V64-1: 4,5,7

Res: 2,6

V64-2: 7 Global U.S.A.

Res: 3,10

V64-3: 2,10,12

Res: 4,1

V64-4: 5,8,11,13

Res: 15,7

V64-5: 5 Disco Volante

Res: 4,1

V64-6: Alla tretton hästarna

Res: 3,10

Rader: 468

Kostnad: 468 kronor

Dagens Dubbel:

Avd 1: 5

Avd 2: 3,8,9,10,11

Kombinationer: 5

Övriga lopp

Lopp 1: 1 Eld Rask - 6 B.W.Prinsen - 5 Guli Roy. Outs: 4 B.W.Rune.

Lopp 2: 1 Gardner Shaw - 3 Blownaway - 5 Expensive. Outs: 9 Matadoren Eme.

Lopp 3: 7 Svärting A.C. - 8 Gullkongen - 9 Skorpion. Outs: 3 Klack Gidde.

Lopp 10: 2 Mellby Helios - 7 Huttha - 5 Star Quality. Outs: 3 Khotol.