Tips till Gävletravet lördag 4 maj: "Spelmässigt öppet – men två hästar sticker ut"

Den förste är Daniel Redén-tränade Kiss Of Judas (V65-1) som jagar tredje raka årssegern och det tror vi att han grejar.

Lite osäkrare är det kanske gällande Jörgen Westholm-tränade Gnistas Filur (V65-5), men läget och distansen gör att vi tror att han kommer att trivas perfekt den här gången.

MATS PERSSON

V65-1

Kiss Of Judas kommer från Daniel Redéns formstarka stall och har inlett säsongen med två raka segrar. Bra chans att han fortsätter på den vägen. Wilshere fick inget med senast men har varit framgångsrik tidigare i år och är tidig bakom favoriten. Deep Sea gör comeback och har viss kapacitet och ett bra läge. Up To The Minute är precis som Wilshere lite till åren kommen, men formen är det inget fel på.

Ranking: 4-5-1-6-9-10-7-3-2-8-12-11

V65-2

Yrwing har fungerat bäst i monté på sistone men i den här omgivningen skall han räknas tidigt. Ara var duktig i årsdebuten och duger bra i klassen när han fungerar. Axl Brown har visat bra kunnande och är med långt framme om det löser sig. Thunderinmyheart kan sitta bra till direkt om starten prickas och måste också streckas.

Ranking: 6-4-8-14-13-9-1-3-2-7-5-15-10-11-12

V65-3

Inga Ålj tävlar jämnt och bra utan att vinna. I ett öppet lopp måste hon ändå räknas tidigt. Hibo Viking finns det mycket fart i och får han det att stämma är han ett givet segerbud. Norrbo Odin har många att runda men kunnande som räcker en bra bit. Texida är snabb och har fått ett lopp i kroppen.

Ranking: 5-8-12-3-1-2-6-7-10-11-9-4

V65-4

Miss Hugloveyou har två lopp i kroppen och ett bra läge med springspår. Givet segerbud. True Vision är segerlös hittills i år men visade i fjol hög kapacitet och kan bli för svår. R.K.Rapida skötte sig senast och gör hon det igen är hon med långt framme från sitt fina läge. Emmylou Love har fått ett par lopp i kroppen och är också tänkbar.

Ranking: 6-3-1-7-8-11-12-9-2-4-5-10

V65-5

Gnistas Filur passar bra på distansen och bör ha en vettig chans om han sköter sig. B.W.Mimmi är inte att lita på men felfri har hon kapacitet att vara långt framme. Skorpion är stark och rejäl men kommer från ett litet tävlingsuppehåll. Rasmus Karma har en tuff uppgift men är tuff själv också.

Ranking: 1-8-14-15-12-7-3-4-6-5-11-9-13-2-10

V64-6

Chapter Review har inte vunnit på länge men möter ett lämpligt motstånd och kan runda allt. Magic Allybis är mycket bättre än raden och kan också vara med och slåss om segern. Mr Matjes är klart på gång igen och skall med på kupongen. Dictionary har ett bättre läge än de tidigare nämnda och kan också duga.

Ranking: 11-12-10-3-4-2-5-1-6-7-8-9

Systemförslag

V65-1: 4 Kiss Of Judas

Res: 5,1

V65-2: Alla femton hästarna

Res: 6,4

V65-3: 3,5,8,12

Res: 1,2

V65-4: 3,6

Res: 1,7

V65-5: 1 Gnistas Filur

Res: 8,14

V65-6: 3,10,11,12

Res: 4,2

Rader: 480

Kostnad: 480 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 10 Chanel D.E. - 5 Grahal Des Riohults - 2 Papaya Roardrunner. Outs: 7 Piteraq.

Lopp 2: 3 Listas Shadow Fax - 5 Mister Hill - 1 Caviar Dame Ås. Outs: 6 Indie.

Lopp 3: 3 My Sea - 6 Global Anytime - 12 Livi Horton H.M. Outs: 2 Kallis Tooma.