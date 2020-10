Tre år tog det – nu debuterar gigantiska "Gör det själv"-orkestern

Lyrc Orchestra grundades 2017 med medlemmar från Skåne till Bollnäs. Tre år senare har orkestern, i vilken den yngsta medlemmen är 23 och den äldsta 30, fläkt ur sig även till även Finland, Norge och Nederländerna, samt bott i Skottland, Schweiz och USA. Gymnasieskolan Musikkonservatoriet i Falun var en mötesplats för hälften av musikerna.

Kalle Syri från Gävle, som nu bor i Lund, har varit praktiskt ansvarig för det symfoniska funk-projektet sedan start, som senast kunde ses i Gävle i Gasklockorna där enheten arrangerade en minifestival 2019.

2017 samlade de in pengar i en kampanj med mål att få in 20 000 kronor till en debutskiva, som skulle ha släppts våren 2018. Pengarna fick de in, men albumet har dröjt fram tills 26 november.

– Att alla är utspridda har gjort att vi har fått spela in i sektioner på olika ställen i Stockholm och Göteborg. Tillsammans med att vi gjorde en turné förra året och startade skivbolaget Bagissimo Records är dessa anledningar att skivsläppet dröjt tills nu, berättar Kalle Syri.

Han är en av hela fem från Gävle i orkestern tillsammans med storebrodern Ville Syri, violin, Mikael Lindgren, violin, Karl-William Coleman, trummor samt Manochehr Endalib, sång. Det ingår även en trumpetare från Bollnäs och därmed är Gävleborg den talrikaste regionen i orkestern tillsammans med Östergötland.

Gruppen håller på att hitta på en akronym för ordet Lyrc som de ska släppa inom kort. Ananasfrukten som är gruppens symbol kom före namnet. Det har delvis att göra med att kompositören Anna Ljungbergs förnamn.

– Sen är det frukten som är mest funk. Så himla ståtlig och rolig. Vi funderar på att bygga en jättestor ananas eller köpa in en stor uppblåsbar att ha på scenen. Vi har också pratat med energidryckföretaget Nocco, men det har inte nappat på ett samarbete.

I och med pandemin blir det endast kollektiva genomlyssningar i grupp. Framåt 2021 är dock planen att turnera på skivan, som också är tänkt att öka chanserna att bli bokade. Innan har dock Lyrc lyckats bli bokade till ställen som Pustervik i Göteborg på bara en Youtube-video, vilket inte säger lite. Målet är nu även att ta världen med storm.

– Att musiken håller så pass hög nivå är främsta anledningen som talar för att vi har potential att slå. Det här projektet landar så himla rätt. Att planera en konsert har tagit ett år, det är väldigt mycket att fixa med, men också väldigt spännande.

Orkestern har även fått stöd från Kulturutveckling Gävleborg och Bilda. Kalle Syri uppskattar att skivan kostat 100 000 kronor i rena kostnader att göra, men att medlemmarna genom lån av utrustning som instrument och studiotid sparat över en miljon.