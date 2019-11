Tre män åtalas för våldtäkt på minderårig flicka – "Jag har inget ansvar alls att stoppa det"

En grillkväll tillsammans med kompisar övergick i husfest. Festen växte när flera personer som flickan inte kände dök upp. Under festen träffade hon en kille, och de gick till ett sovrum för att ha sex. Enligt egen utsago var hon full, men inte så full att hon inte visste vad som hände.

Vad som hände i sovrummet råder det delade meningar om. I polisförhöret berättar flickan att det plötsligt kommer in tre män in i rummet. Hon hade hälsat på dem under kvällen, men aldrig träffat dem förut.

En av de unga männen, som alla är myndiga, säger att hon tog honom i handen innan de gick upp till sovrummet och sa ”grabbar kom”. En annan säger att hon ska ha tittat på dem och frågat ”om de var på” – något som flickan förnekat att hon sagt. Hon ville ha sex med den kille hon gick till sovrummet med, inte de andra, för henne okända, männen.

Flickan beskriver i förhör hur männen kommer in i rummet där hon och den första killen ligger på sängen. De nytillkomna männen flyger enligt flickan på henne, förgriper sig på henne oralt och vaginalt. Hon uppger att hon var rädd och varken kunde springa därifrån eller ropa på hjälp. Allt ska ha gått fort. Enligt flickan bytte de plats så ofta att hon inte kunde hänga med på vem som gjorde vad hela tiden. Enligt vittnesmål ska en av de män som kom i i rummet inte ha deltagit, och åtalas inte.

– De måste ha märkt att jag inte ville. Jag gav inte med. Jag försökte kravla därifrån. Jag var spänd hela tiden, jag försökte dra handen som var fasthållen, säger hon till polisen i förhör.

När polisen frågade om hon fått några skador berättade flickan att hon fick en fläskläpp när hon försökt hålla igen munnen när de tryckte in sina penisar. På sjukhuset noterades, enligt flickan, ett stort blåmärke i nacken som att någon hållit fast henne där och blåmärken på låret. Hon berättar att de slog henne med öppen näve på rumpan, höfterna och låren.

Männen slutade inte förrän en av flickans kompisar kom in i rummet och lyckades jaga bort dem.

Killen som hon gått till sovrummet med förnekar att han hade något ansvar för vad de andra gjort mot flickan. I polisförhör säger han att han uppfattade allt som frivilligt.

”Jag har inget ansvar alls att stoppa det så länge du inte visar att du inte vill. Du sa aldrig nej, du skrek inget, du gjorde inget motstånd”, skriver han till flickan i ett meddelande på mobilen, vars skärmdump ingår i polisens förundersökning.

”Det är inte så lätt, man är rädd att nån ska slå en, göra något allvarligt om man säger nej, för det har hänt förut. Inte lätt att vara tjej när flera killar ligger över en.” svarar flickan.

Tre män är åtalade för våldtäkt respektive oaktsam våldtäkt.