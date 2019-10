Trots allt judehån – Isaac Grünewald drack vin och skapade konst i fängelset

Det är inte alldeles fel att kalla konstnären Isaac Grünewald för sin tids Zlatan. Han var en stjärna i sitt skrå, men bespottad av de som inte gillade olika.

Han odlade också sin påstådda ”osvenskhet” – kanske för att han inget annat kunde. När man tittar på hans självporträtt framstår Grünewald som sin egen värsta karikatör, med extrem kroknäsa, arga ögonbryn och vilt hår.

If you can´t beat them, join them, som britterna säger om mobbare.

Att den svenska pressen var smockfylld med karikatyrer på judar i allmänhet och Isaac Grünewald i synnerhet, det kan man se i boken ”Orientalen – Bilden av Isaac Grünewald i svensk press 1909-1946” av Bernhard Grünewald. Han är den modernistiske gigantens barnbarn, och på tisdagskvällen visade han bilder och berättade om sin farfar på fängelsemuseet.

Bernhard Grünewald har sammanställt sin bok bland annat med hjälp av de tusentals pressklipp som hans berömda förfader själv samlat i kuvert.

Trots att Isaac Grünewald var född i Sverige så betraktade många honom som utlänning. Han kallades alltså bland annat oriental. Han stod i vissa kretsar för den utländska, farliga och konstiga konsten – den förtappade judiskheten.

Om Isaac Grünewalds konstnärskap finns massor att säga. Denna afton utspelade sig i skärningspunkten mellan Gävles två nationella museer, om man så vill, fängelsemuseet och järnvägsmuseet.

1926 satt nämligen den berömde konstnären inne på Långholmen en månad efter ett gräl på ett tåg, där han gett tågpersonal en blåtira. Kring 150 kulturpersonligheter slöt dock upp bakom honom och hävdade att han var orättvist dömd utifrån fördomar.

Isaac Grünewalds vistelse på Långholmen blev dock inte som medfångarnas. Han ägnade sin tid åt att måla och teckna. Hans barnbarn har samlat ihop ett 50-tal bilder, och de är en dokumentation över konstnärens trettio trista dagar bakom galler. Som expressionistiska serierutor, sa författaren, och det är en bra liknelse.

Det drällde in blommor till cellen från Grünewalds påhejare, och säkerligen mutade han fängelsepersonalen med konstverk i utbyte mot vin till maten.

Den kvalificerade gissningen kom från författarens mamma, som agerade sidekick under kvällen. Hon heter Ann-Britt Grünewald och är Sveriges mest berömda (eller egentligen enda berömda?) fängelsedirektör, som väl alla läsare minns. Hon är pensionerade sedan länge, men har samma bett som man känner igen från 1900-talets debatt.

Mot slutet handlade pratet om nutidens politikers benägenhet att lägga sig i konst.

Isaac Grünewald var representerad på en utställning över entartete kunst, "degenererad konst", i det naziockuperade Norge 1944, berättade Bernhard. En ära, enligt konstnären själv, att hänga tillsammans med Munch, Van Gogh och Cézanne.

Ann-Britt för sin del beklagade att den stora målningen av en blå penis som fyllde en hel husgavel i Stockholm för ett par år sedan inte fick vara kvar.

– Den var vacker! Väldigt stimulerande. Vi måste värna den fria konsten, sa hon.

Hursomhelst. Boken ”Orientalen” rekommenderas. Dels för att det förstås är intressant hur pressen fullkomligt hämningslöst hånade minoriteter för hundra år sedan. Dels för att det är en vacker konstbok. Finns från nu att skaffa hos fängelsemuseet.

Och nya museichefen Desiree Kjellberg drömmer om att kunna ordna en konstutställning med Isaac Grünewalds bilder från sin månad bakom galler. Det vore nåt det.