Trots förlusten i första matchen – Bengtsson försiktigt optimistisk: "Fler positiva saker än jag trodde"

Det blev rätt in i hetluften för Mikael Bengtsson. Från att ha presenterats som ny tränare i Gefle IF i måndags, ställdes han mot allsvenskt motstånd i Sirius under lördagseftermiddagen när fotbollssäsongen drog igång.

Och trots att det skiljer två divisioner klubbarna emellan stod GIF upp oväntat bra i långa delar av matchen.

– Slutsatsen jag drar är att se mer positiva saker än jag trodde. Att de saker vi pratat om i veckan ska sitta på match, det är orealistiskt att tro. De saker vi gör bra ska vi bli ännu bättre på och det vi inte riktigt lyckas få till, det ska vi träna på, säger Bengtsson och fortsätter:

– Som jag sa till grabbarna, jag står inte här och är glad att vi förlorade med 3–0, men det var inte det viktigaste i den här matchen, det var att jag fick se det jag såg.

Gefle ställde upp i en 3-4-3-uppställning även om det till stora delar påminde om 5–4–1 i vissa lägen.

– Ja, det beror lite på det där. I vissa lägen kan det se lite annorlunda ut. Våra wingspelare är ibland yttermittfältare och ibland ytterbackar, både offensivt och defensivt. Det är alltid en flexibilitet med att jobba med de positionerna.

Trots att resultat till slut blev 3–0 hade faktiskt Gefle en boll i nätmaskorna. Men Jacob Hjeltes reducering dömdes bort för offside. Synd på ett fint anfall och ett bra avslut.

– Då ska man gärna känna till att vi inte hunnit träna på spelet runt mål än, flinar Bengtsson.

En som fanns med från start på mittfältet var Isac Rojas, som ännu inte skrivit kontrakt med någon klubb. Detta trots provträning hos både J-Södra och Norrby. Kanske det blir GIF en säsong till?

– Det är kanske en del som undrar varför det inte är en massa folk som är här och provtränar. Nu har vi både Rojas och Tshutshu här som är med gruppen och tränar. Det som kommer hända nu till kommande vecka är att nu börjar den processen.

– De som är här och inte har kontrakt, hur gör vi med dem? Hur ska vi tänka? Vilka spelare behöver vi få in? Nu vet jag vad vi har vad vi behöver. Till veckan som kommer blir det mer jobb med det, säger Mikael Bengtsson.

Matchfakta träningsmatch

Gefle IF–IK Sirius 0–3 (0–1)

Målen: 0–1 (38) Joakim Persson, 0–2 (63) Henry Offia, 0–3 (70) Henry Offia.

Domare: Erik Nordqvist.

Publik: 313.

Så startade GIF: William Lindqvist – Nisse Nilsson, Axel Norén, Jacob Ejerblad, Kevin Persson, Albin Lohikangas – Amadou Kalabane, Isac Rojas, Sebastian Sandlund (K), Måns Berggren – Jacob Hjelte.