Trots nytt Molinmål – HV71 vände och vann nytt drama

Ni vet hur målfattigt det varit i de tidigare matcherna i kvalserien, ja för övrigt nästan hela säsongen mellan de här två lagen.

Därför en förstaperiod som inte ens gick i de missade chansernas tecken – utan de få målchansernas. Det blir ju så när skotten är åtta mot sju.

HV71 inledde aggressivare än vanligt och hade mest tid i motståndarzon i inledningen.

Brynäs bästa? När Greg Scott tog sig in i zonen och svepte in fram Jonas Gunnarsson i ett powerplay, men inte kunde trycka in pucken (det var det enda som hände i enda numerära överläget i första perioden).

Och när Shane Harper pausfintade och sköt ett skott där returen nästan gav öppet mål för Descheneau. Det där sista riktigt hett, om man ska vara rättvis.

Brynäs fick andra chansen i power play i den andra perioden – och då frestade man med flera skott, det var Marcus Björk och Emil Molin.

Men sedan kom det – och vem gjorde inte mål igen om inte Emil Molin. För tredje matchen i rad.

Brynäsglädjen blev dock inte ens en minut lång innan HV71 kvitterade – och så var matchen uppdaterad till drama igen.

Det blev dock svettigt i slutet av perioden, när HV fick sin första chans i power play. Men Brynäs höll ut till periodslutet – men tvingades fortsätta med en man mindre även i den tredje perioden.

Där small det direkt, när Anton Wedin slog till när bara 24 sekunder hade gått av perioden.

Och det Wedin fortsatte storspela och hota Brynäs. Han gjorde 3–1, trodde han – men då hade domaren redan blåst.

Strax därefter var pucken i mål igen. Men då i HV:s mål – men domarna godkände det inte för Anton Rödin körde rakt in i målvakten.

Brynäs fick fortsätta att jaga, men gjorde det förgäves.

Matchens....

....videogranskningar – kom i tät följd. Först var det klockan som skulle kollas när Brynäs gjorde 1–0 – och sedan ville domarna kolla var spelarna i närheten av Brynäs målgård vid 1–1.

...räddning – stod Jonas Gunnarsson för när Greg Scott skulle skyffla in 2–1 till Brynäs, men en liggande HV71-målvakt räddade med den smala kanten på sin målvaktsklubba.

....lilla fräckis – Brynäsledningen skickade ut Tomi Sallinen, Jaedon Descheneau och Johan Alcén i första bytet.

....repris – var ställningen efter första perioden. 0–0 som vanligt.

....blåsning – råkade HV71 ut för som inte fick ett regelrätt 3–1-mål godkänt. För domaren hade blåst några tiondelar tidigare.

Matchens tre bästa Brynässpelare

1. Greg Scott, forward

Alltid hårt arbetande, alltid på isen när det hände något – som vid ledningsmålet exempelvis.

2. Marcus Björk, back

Bildade ett både säkert och vasst backpar tillsammans med Chad Billins.

3. Emil Molin, forward

Fortsätter att vara glödhet. Mål för tredje matchen i rad.

FAKTA/Kval till SHL, 3 (7)

Brynäs IF–HV71 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

Andra perioden: 1–0 (8.33) Emil Molin (Anton Rödin, Greg Scott), spel fem mot fyra, 1–1 (9.26) Fredrik Forsberg (Christoffer Törngren, Emil Johansson).

Tredje perioden: 1–2 (0.24) Anton Wedin (Jordan Murray, Simon Önerud), spel fem mot fyra.

Skott: 23–17 (9–7, 10–6, 5–4).

Utvisningar, Brynäs: 1x2 min. HV71: 2x2 min.

Domare: Mikael Nord, Linus Öhlund.

Brynäs leder matchserien med 2–1 i matcher

Fortsättningen, torsdag: HV71–Brynäs (19.30), sö 18 april: Brynäs–HV71 (18), ev tis 20 april: HV71–Brynäs (19.30), ev fre 23 april: Brynäs–HV71 (19.30).

Så är spelade Brynäs:

Målvakter: Samuel Ersson (Viktor Andrén).

Förstafemman: Simon Bertilsson, John Nyberg – Emil Molin, Greg Scott, Anton Rödin.

Andrafemman: Chad Billins, Marcus Björk – Jaedon Descheneau, Oula Palve, Shane Harper.

Tredjefemman: Kristofer Berglund, Tom Hedberg – Oscar Birgersson, Tomi Sallinen, Nicklas Danielsson.

Fjärdekedjan: Adam Pettersson, Linus Ölund, Daniel Mannberg.

Extraback: Josef Ingman.

Extraforward: Johan Alcén.