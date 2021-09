Trots protesterna – snart kan nya höga mobilmaster i Hofors och Torsåker börja byggas

Det är företaget Net4mobility HB, som i sin tur är ett gemensamt ägt bolag av Telenor och Tele2, som vill bygga masterna. Boenden i områdena har dock varit skeptiska till masterna, någonting som tidningen tidigare rapporterat om.

– När vi fick brevet med information om bygglovet tänkte jag att här ska jag inte bo kvar om det sätts upp en mast, då får man flytta ut i skogen eller något i stället, berättade bland annat Sebastian Antell.

Nu tycks det som att telekomföretagen får som de vill, trots att folk som bor i området reagerat.

När politikerna i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) sammanträder i slutet på september föreslås de att bevilja byggloven i Hofors och i Torsåker.

Den ena mobilbasstationen är tänkt att byggas i de nordvästra utkanterna av tätorten i Hofors, på Bönhusberget. Enligt ansökan är tornet 36 meter högt och 2 teknikbodar ska ligga intill. Området beskrivs som ett skogsområde där människor ska kunna vistas, oavsett om där byggs en mobilbasstation eller inte. Tornet ska ligga ungefär 50 meter in i skogen och närmsta hus ligger ungefär 70 meter bort. Enligt tjänstemännen innebär det att stationen knappt kommer att synas från de närmsta husen, endast från långt avstånd, och därmed inte påverkar tillräckligt.

Karta som visar var masten i Hofors är planerad:

Bygget i Hofors strider visserligen mot detaljplanen där marken är benämnd som allmän plats eller parkmark. Men enligt förslaget hade platsen antagligen benämnts som en allmän plats med natur om planen tagits fram idag, och att det därför inte är troligt att hela marken görs om till en anlagd park i framtiden.

Tolv boenden i området ska ha lämnat in synpunkter på placeringen. Man har bland annat befarat att föremål eller is kan falla ner, att deras bostäder ska tappa i värde och att föremål eller is ska falla ner från tornet.

Kammarrätten har varit på besök på platsen och menar dock att ljudnivån endast påverkas vid kraftig vind och att det inte finns några bevis att husen blir mindre eftertraktade.

Även bygglov av mobilbasstationen i Torsåker föreslås beviljas av VGS.

Det planerade bygget har fått motstånd där människor skickat in synpunkter och en protestlista med nästan 100 namn skrivits under.

Men trots det föreslås att bygglovet ska beviljas. Stationen ska ha ett 48 meter högt torn, 2 teknikbodar och ligga vid de nordliga utkanterna av byn.

Karta som visar var masten i Torsåker är planerad:

Även vid bygget i Hofors har de som klagat varit oroliga över ljud, nedfallande föremål och värdeminskning av deras bostäder.

Men precis som vid beslutet kring bygget i Hofors menar Kammarrätten att det inte finns några bevis för värdeminskning och att ljuden inte kommer vara så pass störande att det stör omgivningen. Man tror också att det går att lösa eventuella problem kring föremål som kan komma att falla ner från tornet.

I båda byggloven påpekas det hur viktigt det är att förbättra täckningen och att stationerna bör byggas relativt nära befolkade områden för att man ska slippa bygga ännu fler master.

VGS sammanträder den 22 september.