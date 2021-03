Tunga coronabeskedet från SAIK – 21 smittade efter senaste testet

Det är i ett sms på tisdagsmorgonen som SAIK-tränaren Jocke Forslund levererar det senaste beskedet.

"14 spelare och 7 ledare är covid-19-positiva. Fick våra svar sent i går kväll" skriver Forslund och fortsätter:

"Jag har min andra coronasväng!".

Jocke Forslund smittades redan förra våren tillsammans med tre, fyra spelare.

Under tisdagsförmiddagen väntas det komma någon form av besked från Svenska bandyförbundet hur den pausade semifinalserien mellan SAIK och Villa ska hanteras. Just nu leder Villa med 2–1 i matcher sedan SAIK lämnat walk over i tredje matchen.

(Texten uppdateras)