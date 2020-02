Tunge backen med "inside info" om Troja – så ska Strömsbro fälla favoriten: "Det tycker jag talar för oss"

För nu när Strömsbro ställs mot Troja/Ljungby i playoffet får man vända sig till Henriksson för info. Han har ju nämligen mött dem under säsongen med Kallinge/Ronneby.

– Ja, jag har mött dem ganska mycket och tycker jag har ganska bra koll på dem. De har några riktigt starka och tunga forwards som de kombinerar med några mindre snabba spelare, säger Henriksson och fortsätter:

– Plus att de lånat in Johan Järefelt från Kalmar. Han är otroligt duktig plus att de har några riktigt stora backar.

Men inte lika stora som du är?

– Nja, haha. Nån kanske, säger den 195 cm långe och 97 kg tunge 22-åringen och fortsätter:

– Men våra toppspelare kan nog lirka upp lite och skapa lite lägen. Sen har de ett bra powerplay också, men jag kan ganska många varianter eftersom jag spelat mycket boxplay mot dem. Jag ska ta ett snack med Gnidan (Strömsbros sportchef) och tränarna.

Efter att han snackat med sportchefen om motståndarna kanske Henriksson får fortsätta diskussionen om var han ska spela hockey nästa säsong?

– Vi får se hur det blir med jobb och eventuella studier. Så om det blir en ny flytt eller om jag blir kvar, det vet jag inte än.

– Men just nu känns det jäkligt bra med Strömsbro så det lockar ju att stanna. För det var jäkligt kul att komma hit och man känner sig uppskattad på en helt annan nivå än man gjorde där nere.

Men först ska Henriksson försöka hjälpa Rallarbo knipa minst en match av Troja. För om Strömsbro spelar på topp finns det alla möjligheter

– Absolut. De ska resa sina 60 mil på tisdag och att komma till Testebo är inte lätt. Hur det än blir slår vi ur underläge. Det är Troja som har pressen på sig. Det tycker jag talar till vår fördel, säger Tim Henriksson.

Strömsbro–Troja/Ljungby match 1:3, nedsläpp Testebo tisdag 25 februari kl. 19.00

Fakta Tim Henriksson

Född: 11 februari 1998, Valbo.

Längd/vikt: 195 cm/97 kg.

Klubbfattning: Vänster.

Moderklubb: Valbo HC.

Klubbar: Brynäs, Timrå, Lone Star Brahmas (USA), Kallinge/Ronneby, Strömsbro.