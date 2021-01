Tv-doktorn som blev pandemigeneral – nöjd men självkritisk: "Finns saker vi kunnat göra bättre"

Det har snart gått ett år sedan coronaviruset började härja i Gävleborg.

Region Gävleborg tvingades till en omställning och en resursmobilisering som saknar motstycke i organisationens historia.

För Johan Kaarme, då biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, förändrades arbetet helt och hållet. Pandemin kom att dominera fullständigt.

– Sedan pandemin började så har den nämnts i nästan vartenda möte och vartenda samtal jag haft. Det har genomsyrat i princip allt, säger han när vi träffas för ett samtal i ett närmast folktomt regionkontor i Gävle.

Johan Kaarme, som sedan årsskiftet är ordinarie hälso- och sjukvårdsdirektör och därmed chef för hälso- och sjukvården, är själv sällan på plats numera utan sköter det mesta av arbetet på distans från bostaden i Uppsala.

Den geografiska frånvaron har dock inte inneburit minskad närvaro i nyhetsmedia i Gävleborg. Sedan Johan Kaarme i somras klev upp och tog över som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen efter Göran Angergård har han blivit länets inofficielle pandemigeneral. Det är Kaarme som dag ut och dag in får svara på journalisternas alla möjliga och omöjliga frågor om covid-19.

Johan Kaarme ser ut att trivas som fisken i vattnet i medias rampljus. Men den upplevelsen har han inte själv.

– Nej, nej, jag har absolut ingen åstundan efter att synas i media. Jag är inte jättebekväm med det faktiskt. Jag tycker alltid att det är svårt att på ett tillräckligt tydligt och kortfattat och enkelt sätt förklara saker och ting.

Men som gammal TV-doktor borde du väl ha medierutin?

– Jo, men jag var väldigt tveksam när jag blev tillfrågad om att vara med där också. Jag kände inte alls att jag passade för det. Sedan gick det ju bra ändå. Många tittade. Det blev ett väldigt bra tillfälle att lyfta barnmedicinska frågor.

Johan Kaarme medverkade under fyra år som barnläkare i TV4-programmet "Malou efter tio". Han gav råd om hur sjuka barn skulle tas omhand.

– Jag ser det som en allmänbildningsinsats som jag tycker vi i vården borde göra mer av. Vi behöver vara mer utåtriktade, säger Johan Kaarme.

Johan Kaarme hade arbetat i flera år som barnläkare på bland annat Akademiska sjukhuset när chefsbanan lockade. Den tog honom först till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, sedan tillbaka till Akademiska och till sist till Region Gävleborg.

– Jag var väl en läkare som hade mycket synpunkter på sådant som jag tyckte skulle kunna göras bättre. Det är väl det som gör att man hamnar i en chefsposition, säger han.

Pandemin har inneburit en hård påfrestning sjukvården och dess personal. Johan Kaarme säger att stora ansträngningar gjorts för att lätta på bördan genom att sålla bort arbetsuppgifter som inte varit helt nödvändiga.

– En stor utmaning har också varit att få ut information så enkelt och så snabbt som det har behövts. De som står ute närmast patienterna behöver ju ha uppdaterad information om riktlinjer för att fatta rätta beslut. Under våren kunde riktlinjer variera under en och samma dag.

Det har krävts mycket jobb för att få detta att flyta.

– Det har varit en fruktansvärd mängd avstämningar, samtal, informationsinhämtningar, avstämningar med fackliga, synpunkter från medarbetare, säger Johan Kaarme.

Hur tycker du att ni klarat pandemin hittills?

- Vi har hanterat den väldigt väl. Ett exempel är vår logistik och service som såg till vi slapp lida brist på skyddsutrustning, något flera andra regioner råkade ut för. Ett annat exempel är vår labbverksamhet som var väldigt tidigt ute med att sätta upp egen testverksamhet. Men det finns säkert saker vi kunnat göra bättre.

Som vad?

– Ett närliggande exempel är att vi förmodligen, vis av hur stor smittspridningen var i december, borde ha förstärkt smittspårningsenheten tidigare. Ett annat exempel är att vi får titta på om vi i samarbete med kommunerna kunde ha gjort ännu mer för att skydda dem som hade störst risk för sjukdomen, de äldre på äldreboenden. Vi behöver titta närmare på varför så många har dött i pandemin och om det på något sätt hade gått att förhindra.

Vilken är den stora utmaningen just nu?

- Det finns flera. Den mest närliggande är att förhindra en tredje våg och se till att vaccinationsarbetet går framåt med så högt tempo det bara går och att en tillräckligt stor andel av befolkningen. Att personalen får möjlighet till återhämtning är också en utmaning liksom att ta itu med den uppskjutna vården.

Händer det att du saknar jobbet som barnläkare?

– Ja, absolut, det är jätteroligt att vara barnläkare. Jag gör inhopp ibland i vår barnsjukvård och tar tar något jourpass, men det blir allt för sällan tid till det.

FAKTA/Johan Kaarme

Aktuell: Ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg

Bakgrund: Född i Sollefteå. Pappans släkt kom från Estland, därav namnet Kaarme. Uppväxt i Mälardalen. Utbildad läkare. Färdig barnspecialist 2010. Arbetade inom akut barnsjukvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hade under 2013–2018 chefsbefattningar vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm och Akademiska sjukhuset. 2018–2020 biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg. Sedan augusti 2020 tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Nu ordinarie hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ålder: 47 år.

Bor: I villa i Uppsala.

Familj: Fru Evelina, barnen Estrid, 16, och Nils, 14. Två katter.

Fritiden: Vistas gärna på vårt lantställe på Väddö i Roslagen. Tycker om att vara ute i naturen där och plocka svamp och blåbär. Jag springer också gärna och åker skidor nu när det finns sådana möjligheter.

Läser: Mindre än jag skulle vilja. Det blir oftast biografier eller faktaböcker. Just nu David Attenboroughs senaste bok "A life on our planet". Obamas biografi ligger och väntar.

Lyssnar på: Det mesta. Allt från AC/DC till klassisk musik. Väldigt förtjust i 70-talssoul typ Earth Wind & Fire. Men även italiensk pop och Sinatra. Jag är inte en sådan som går med hörlurar på och lyssnar hela dagarna utan föredrar oftast tystnad.

Oanad talang: Kan tala italienska. Har att göra med att jag bott och studerat i Italien.