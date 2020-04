TV: Gävletjej i breakdance-battle via länk från Boulognerskogen – se hur det gick

"JK47 out of the US versus Flex out of Sweden. One round, each dancer". Presentatörens röst kommer ur en högtalare på Boulognerscenen och Hanna Alneberg kryper närmare för att se vad vad hennes motståndare kan leverera på 30 sekunder.

Sedan är det dags för hennes eget program. Det är hon som är "Flex" - Sveriges enda deltagare i breakdance-tävlingen som i coronatider avgjordes online.

I flera år har hon drivit dansskolan Step by step med 500 elever och verksamhet i Gävle, Tierp, Skutskär och Hofors. Trots att hon i rollen som danslärare kan leda uppemot 20 grupper i veckan i hip hop, breakdance, disco och jazzdans har hon energi över till att träna och tävla på egen hand.

TV: Se när Hanna Alneberg gör sitt 30 sekunder långa program

Inom breakdance är det egentligen fysiska möten som gäller, men coronapandemin fick den amerikanska tävlingsarrangören att tänka om. När Hanna Alneberg häromveckan fick höra talas om online-tävlingen la hon upp ett dansklipp på Instagram med hashtagen BreakFreeWordWide och fick ganska snart beskedet att hon var kvalificerad.

Prick klockan 18.00 på lördagen var det dags att tävla. Hon och JK47 var först ut i turneringen med 64 deltagare från olika delar av världen och ett förstapris på 40 000 kronor.

Precis som presentatören och domarna var deltagarna uppkopplade via internet. Hanna Alneberg gjorde sitt nummer medan ett lätt regn föll och människor passerade förbi scenen i Boulognerskogen.

Hur gick det?

– Jag satte programmet, men JK47 fick alla domarröster. Hon har varit med länge och är duktig, men det var roligt att kvala in till tävlingen och vara en av 64 bästa, säger Hanna Alneberg.