TV: Här är Kråkans unika version av sommarklassikern – "Kanske blir ett best of-album"

För två år sedan (på vad han kallar "en tråkig sommardag") testade Anders Ågren någonting nytt. Med hjälp av Apples virtuella assistent "Siri" började han experimentera.

– Jag hade precis upptäckt Siri i Iphone och ville veta vad hon kunde göra. Jag blev lite fascinerad över hur "bra" hon pratade och ville veta hur hon sjöng, säger han.

Så småningom bestämde sig musikprofilen från Sandviken för att testa att spela in Tomas Ledins låt "Sommaren är kort", genom att låta telefonens virtuella röst "sjunga" texten.

– Det var ju sommar och alla kan den låten, förutom kanske Siri. Sedan fungerar jag så att när en idé kommer så är sträckan till produktion otroligt kort. Jag kan tänka mig att det tog ungefär två timmar att färdigställa "Sommaren är kort".

Då, när han spelade in låten för två år sedan, fick arrangemanget blygsamt med uppmärksamhet. Men nu verkar världen vara redo för Kråkan- och Siri-samarbetet. När han började sprida låten återigen tog det inte lång tid innan den spreds på sociala medier, och han har bland annat pratat i radio om inspelningen.

– Det är bara trevligt. Jag vet inte varför folk gillar den, kanske bara för att det är en knasig idé. Och folk är väl som jag, man delar gärna och sprider saker som aktiverar smilbanden, speciellt i dessa tider.

Ledin-tolkningen är inte det första samarbetet mellan Kråkan och Siri. Han berättar att han många gånger använt telefonens digitala metoder för att skapa musik.

– Jag har klippt ihop en massa stackars människors telefonröster och tjuvinspelade konversationer till rapplåtar och födelsedagspresenter i många år, säger han och fortsätter:

– Jag minns exempelvis dåvarande kommunalrådet Monica Jacobsson som hade lagt ut ett möte på nätet. Tillsammans med lite trevlig bakgrundsmusik så klippte jag ihop det till en trevlig låt som hon blev överraskad med, säger han och skrattar.

Kommer du och Siri att fortsätta ert samarbete i framtiden?

– Jag har lekt lite med tanken att lägga ut ett helt album på Spotify med "The best of Siri". Men just nu har jag andra nya idéer som är så roliga och spännande att samarbetet med Siri får vila ett tag. Men man vet aldrig.

Se Anders "Kråkan" Åbergs version av "Sommaren är kort" i spelaren nedan: