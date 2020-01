Tidigare under veckan bröt sig inbrottstjuvar in i verkstaden på Norgevägen i Älvkarleby via en ventil och stal verktyg.

Någon gång mellan klockan 21 på torsdagen och 12.30 på fredagen var det dags igen - och även den här gången stals verktyg sedan ett fönster använts som väg in i verkstaden.

Polisen har varit på plats och tagit upp en anmälan.