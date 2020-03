Tvärbroms i bostadsbyggandet – endast 192 bostäder blev klara i Gävle ifjol

Redan 2016 slog dåvarande kommunalrådet Inger Källgren Sawela, M, fast att byggtakten behövde skruvas upp från 300 till 500 bostäder per år i Gävle. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan dess haft i uppdrag att ta fram planer för motsvarande 900 bostäder per år. Ett uppdrag som förvaltningen i stort sett har klarat.

Redan 2017 skruvade politikerna upp förväntningarna på byggandet ännu mer, från 500 till 800 färdiga bostäder per år.

Men det är inte kommunen som bygger. Och det är inte möjligt att tvinga byggföretagen att börja bygga, bara för att de har fått bygglov och det finns en färdig detaljplan. Ett bygglov gäller i fem år. Och fjolåret blev uppenbarligen ett mellanår.

– Man kan se att det var en topp i beviljade bygglov 2016 och 2017. Sedan dess har vi sett en avmattning, säger Anna Tengqvist, bygglovschef på Gävle kommun.

Endast 192 bostäder färdigställdes under 2019. Varav 117 i det nya området Sörby Backe, där Hemköp och Preem tidigare låg.

Men Daniel Olsson, S, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, är inte allt för bekymrad.

– Man bör se bostadsplaneringen över ett större tidsperspektiv. Under kommande år kommer planen att överstigas i stället, säger han.

Bara det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna kommer under 2020 att påbörja bygget av flera hundra nya bostäder. Främst på Läkeroltomten och i Andersberg, där tre nya punkthus ska byggas på parkeringen mellan Vändkretsen och Vinddraget.

Med tanke på att 615 bostäder började byggas under 2019 är det rimligt att den stor del av dem blir inflyttningsklara under innevarande år. Till exempel K2A:s två bostadskvarter vid högskolan. Därmed pekar siffrorna åt rätt håll igen. Men den politiska drömgränsen 800 färdigställda bostäder per år har inte uppnåtts något år sedan beslutet fattades.

– Nej, det är vi ganska långt ifrån. Det vi kan göra från kommunalt håll är att tillhandahålla byggbar mark. Men vi kan inte tvinga på folk bygglov, eller tvinga dem att börja bygga, säger Anna Tengqvist.