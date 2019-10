Tyst manifestation på Stortorget mot tvångsutvisning av afghanska ungdomar: "Vi vill visa att vi inte står ut"

Under tisdagseftermiddagen samlades ett 20–tal personer på Stortorget i Gävle för att utföra en så kallad "Circle of Silence", en tyst manifestation för asylrätt och allas lika värde. Bakgrunden till manifestationen är att det under samma dag tvångsutvisas ungdomar till Afghanistan, idag världens farligaste land.

– Det här initiativet är självklart för oss, vi vill visa att vi inte står ut. Det här är en del i kampen att Sverige ska sluta utvisa människor som har rätt att stanna här, säger Sandra Söderqvist, en av arrangörerna.

Gävle är inte den enda staden där det hålls tysta manifestationer. Några av städerna som också håller i Circle of Silence är Uppsala, Örebro och Stockholm, men även mindre städer som Knivsta och Järna.

– Det är närmare 20 orter som håller i manifestationer, så vi är inte ensamma. En cirkelmanifestation går ut på att vi gör en cirkel och står i tystnad, berättar Sandra Söderqvist.

Just idag är det kallt på Stortorget i Gävle. På marken i ringen ligger en banderoll med orden "Afghanska liv räknas". Blåsten tar vid och gör att håret på de åtta kvinnorna i ringen flyger åt alla håll.

– Vädret påverkar mycket, så vi får nog inte samma uppslutning som förra gången när vi demonstrerade. Då kom det ungefär 50.

Människor som slutat jobba stressar förbi cirkeln. Plötsligt dyker det upp en till som ansluter i ringen och greppar tag i Sandra Söderqvists röda handskar. Efter tjugo minuter har den lilla cirkeln växt sig större, och ett tjugotal personer står tysta, nästan orörliga, i den hårda vinden.

– Det är tur att gemenskapen värmer samtidigt, säger Sandra Söderqvist efteråt.