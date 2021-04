Ungdomstränaren: "Jag har i alla fall aldrig tänkt ge upp – fotbollen är så viktig"

Det där är nämligen bara en liten lustig detalj i ett idrottsår som prövat unga fotbollsspelare – och även utmanat honom själv.

Inte vid mobilen alltså.

Utan att få ett helt lag, ett stort sådant, att hålla ihop och att fortsätta att tycka att fotboll är roligt – och att hålla ihop och hålla ut är den vinnande taktiken.

– Ja, personligen har jag i alla fall aldrig tänkt ge upp. Fotbollen är så viktigt. För min grabb Lukas som spelar i laget – och för hela gänget.

– Vi känner att vi gör något viktigt som egentligen är utanför själva fotbollen. Det handlar om teamkänsla, om att ha en meningsfull sysselsättning. Men också att få våra spelare som kommer från andra länder att få vara med och lära sig hur en idrottsförening fungerar.

Föreningen är Stensätra IF. Platsen är Stensätra IP. En mindre klubb som håller till på en mindre arena, en sån där idyllisk, nästan gammaldags idrottsoas om ni vill det.

– Vi är en breddförening, säger Sjölander som själv spelat i klubben och i Gestrike-Hammarby när det begav sig i division tre.

Här ska alla få vara med som vill, så länge de vill

– Jag älskar ju fotboll och vill att de som vill bli bra ska få möjlighet till det. Men den här sidan av idrotten, den är ovärderlig. Här ska alla få vara med som vill, så länge de vill.

Utmaningarna finns hela tiden för ungdomar i de här åldrarna, födda 2004–2005.

Och de blev alltså ännu större och svårare under ett coronapräglat år, ja en tid som inte är över än.

– Först tänkte vi att det var en influensa som kom från öst. Vi hade spelat futsal och hade uppehåll så det var ju bara att ta det lugnt.

– Och när vi körde igång runt tionde mars så var det utomhus. Vi vidtog alla åtgärder som vi kunde och kände till då. Det var handsprit, det var att hålla avstånd.

Det var inledningen på en säsong som gled in i en hela tiden föränderlig värld.

– Vi skulle ha spelat en regionalserie Gästrikland–Hälsingland, men det blev bara att möta gästrikelagen under våren – de vi mött hela tiden under åren.

– Vi hade också under flera år jobbat och skrapat ihop pengar för att åka på Dana cup i Danmark. En riktigt stor grej för de här killarna. Det blev inställt.

Om vi inte hade kunna träna, då är jag säker på att vi hade tappat en hel hög spelare

Det som fanns kvar var dock något som Sjölander och övriga ledningen för laget vårdat.

– Vi var glada att vi kunde hålla igång verksamheten. Om vi inte hade kunna träna, då är jag säker på att vi hade tappat en hel hög spelare. Det är här en känslig ålder, 15–16 år.

Det har dock inte varit enkelt. Speciellt inte med hur rekommendationer har justerats under tiden.

Inställda träningar. Flyttade matcher. Nya besked. Ännu fler besked.

– Så här i efterhand så är det faktiskt svårt att komma ihåg exakt när nånting nytt kom som vi skulle ta ställning till.

Det som dock inte ändrades var hur Andreas Sjölander, och vi kan väl säga alla ungdomsledare lite överallt, fick en helt ny uppgift, långt ifrån själva fotbollen.

– Man ville hela tiden att det skulle bli så bra som möjligt för grabbarna. Det var mycket att ta in, från folkhälsomyndigheten, riksidrottsförbundet, Svenska fotbollförbundet, Gestriklands fotbollförbund och från egna föreningen. Och sedan kommunala restriktioner kring idrottsanläggningar.

– Det är en djungel och som ideell ledare ska man ta in allting och sedan koka ned det och informera ungdomar som bara fått höra det övergripande. Det här var utan tvekan en extra insats.

Men viktig.

Lika viktig som försvarsspelet eller hörnvarianter. Eller, självklart – mycket viktigare.

– Man måste motivera på ett sätt som alla förstår och accepterar. Och jag måste säga att spelarna har varit fantastiska. Visst, de har varit besvikna många gånger. Men de har varit duktiga på att ställa om och att fokusera på det man fick göra.

Själva sjukdomen då, hur har laget drabbats?

– Vi har haft några som varit sjuka, som också fått positiva svar. Men det har aldrig spridit sig i laget och en anledning är väl att vi hela tiden haft en dialog med spelaren och hans föräldrar. Så där har vi klarat oss bra.

Det var inte så roligt att berätta det och istället försöka tala om hur de skulle hålla igång på egen hand

Däremot innehöll säsongen också några riktigt tunga samtal för Andreas Sjölander.

– Vi har ett lag som är mitt i skarven. Vi hade fyra spelare födda –04 och resten –05.

– Och i höstas under några veckor fick ju de här födda –04 inte träna med laget, så var reglerna. Det var inte så roligt att berätta det och istället försöka tala om hur de skulle hålla igång på egen hand.

Trots det här så hann laget ändå få spela andra halvan av säsongen i en mer inspirerande serie, där man mötte hälsingelag.

Kul, inspirerande – men något som också skulle hanteras.

– Vi åker i bilar. Och bestämde att det bara fick sitta två killar i baksätet. Så det blev en förälder och tre spelare i varje bil. Ett pusslande, det också.

– Det här har varit en konstig säsong. Man har inte vetat, men man får ha en förståelse för det också – det är en situation som aldrig varit under min livstid. Men hela tiden, hur göra, hur träna – och hur spela.

Och i slutänden fanns också en uppsida, som visar hur skruvad situationen kan bli.

– Vi som pojklag får aldrig tider på konstgräset på Jernvallen. Men nu, när seniorer inte fick träna under en tid – då kunde vi boka in oss. Så vi har väl aldrig tränat så bra som under den här tiden.

Och parallellt med de möjligheterna har även framtiden klivit in på Skogsvallen. Där anläggs just nu en konstgräsplan som kommer att vara klar i mitten av sommaren.

Jag vet inte, är det ärliga svaret

– Den kommer att betyda mycket för oss som förening.

Fortsättningen då. Säsongen som kommer?

– Jag vet inte, är det ärliga svaret. Vi är ju anmälda till en regional serie för Gästrikland, Hälsingland och Dalarna och får vi spela där blir det jättekul. Nya motståndare.

– Samtidigt så har vi anmält oss till Gothia cup den här sommaren, det kändes mer möjligt med Sverige än Danmark. Vi vet att det är några spelare som fortsätter bara för att få vara med om ett sånt här cupäventyr. Alla ser fram emot det. Och jag får frågan hela tiden på träningar – "Andreas, kommer Gothia att bli av?"

Svaret.

Det som Andreas Sjölander gett under ett år tid, men formulerat på rätt, motiverande sätt.

"Vet inte, men vi gör så här så länge. Vi hittar alltid på något."

