Unge centern lämnar Brynäs – klar för allsvensk klubb på lån: "En bra lösning"

Marcus Westfält lämnade Brynäs mitt under förra säsongen för att få regelbunden matchning på seniornivå hos Karlskrona i allsvenskan där den nu 19-årige centern fick ett kontrakt över resterande del av säsongen innan det blev 19 matcher och två poäng.

I april meddelade sedan Brynäs att Westfält återvänder till klubben efter att parterna kommit överens om ett kontrakt över de två kommande säsongerna.

Och nu står det klart att han lämnar klubben igen.

Denna gången gör han det på lån och ny klubbadress blir Västerviks IK i Hockeyallsvenskan.

– Marcus har varit med oss under försäsongen och gjort ett bra jobb under fysen. Men vi har hård konkurrens på våra centerpositioner, och för att han ska kunna ta nästa steg tycker vi att det är en bra lösning att han lånas ut och får mer kvalitativ istid i Västervik. Vi önskar honom ett stort lycka till under säsongen och kommer följa hans utveckling med stort intresse, säger Brynäs herransvarige Michael Sundlöv i ett pressmeddelande.

Westfält har gjort 50 SHL-matcher för Brynäs och noterats för 5 poäng på dessa.