Uppgifter: Brynäs sparkar Peter Andersson – ersätter med oväntad duo

Brynäs avslutade tidigare under lördagen grundserien med att förlora med 4–3 borta mot Oskarshamn.

I båset stod som tidigare Peter Andersson och hans assisterande tränare Viktor Stråhle.

Men enligt uppgifter till Aftonbladet, som publicerats sent på lördagskvällen, blir det inte Peter Andersson som leder Brynäs i kvalrysaren mot HV71.

Brynäs högsta ledning ska efter en intensiv tid med ett antal möten kommit fram till att sparka Andersson och Stråhle – och ersätta duon med Nils Ekman och Josef Boumedienne.

Den före detta NHL- och Djurgårdenspelaren Ekman har tidigare varit sportchef och assisterande tränare för Djurgårdens SDHL-lag och Boumedienne – som under en kortare tid spelade i Brynäs under lockoutsäsongen 2004/05 – jobbar just nu som scout för NHL-klubben Columbus Blue Jackets.

Enligt Aftonbladets uppgifter ska Brynäs offentliggöra nyheten under söndagen.