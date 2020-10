Upphandlingsbråk kan fördyra cykelbanan till Hemlingby

Gävle kommun vill bygga en två kilometer lång cykelbana på bullervallen längs Spängersleden. Den ska ansluta till den befintliga cykelbanan vid Stöveln Öberg och gå via en ny gång- och cykelbro över Söderbågen, förbi Gavlegårdarnas huvudkontor och ansluta till Parkvägen vid Bilmetro.

Budgeten för projektet är 22 miljoner kronor, varav hälften kommer från Trafikverket.

Upphandlingen som vanns av BJ Markbyggnads AB har nu överklagats till förvaltningsrätten av det företag som lämnade det näst lägsta anbudet.

De hävdar att BJ inte uppfyller de krav som kommunen ställer. Gävle kommun hävdar motsatsen.

– Från vårt perspektiv har företaget bakom det vinnande anbudet inte visat att de har tillräcklig erfarenhet av brobyggen. Det är kärnpunkten i vårt överklagande, säger advokat Veronika Lundström som företräder det överklagande bolaget.

Nu riskerar processen i förvaltningsrätten att försena byggstarten. Om cykelbanan inte börjar byggas i år kan pengarna från Trafikverket frysa inne.

– Det finns en viss risk att vi måste komma igång före årsskiftet, säger David Ingvarsson, jurist på Gävle kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Så länge ärendet ligger hos förvaltningsrätten får kommunen inte skriva kontrakt med BJ.

– Vi kan förstås försöka yrka på att de statliga pengarna förs över till nästa år, men risken finns att Trafikverket väljer att prioritera något annat projekt före det här, säger David Ingvarsson.

Hur lång tid kan det här ta?

– Den frågan får du ställa till förvaltningsrätten. Men min erfarenhet av just förvaltningsrätten i Falun är att de brukar vara ganska snabba. Jag kommer att skicka in våra kompletteringar senast under torsdagen, säger Veronika Lundström.

