Nya politiska styret vill ta över ratten direkt – två nya förskolor planeras: "Vi ska se över det"

– Oavsett vem som styr borde man göra en översyn av den budget som är föreslagen, säger Sara Sjödal (C), som påpekar att man enligt lagen måste ta tillbaka de 27 miljonerna som man går back inom tre år.

På kommunstyrelsen 23 oktober behandlades det budgetförslag som det gamla styret med S och MP tagit fram. Sara Sjödal (C), som kandiderar till att bli nytt kommunalråd, fick igenom en återremiss. Den innebär att tjänstemännen ihop med det nya politiska styret jobbar om förslaget så att det verkligen pekar mot det plus på drygt 20 miljoner kronor som man räknat med i budgeten.

– Vi vill säkerställa att de statsbidrag som kommunen erhåller för samverkan för bästa skola bibehålles. Om skolan får för lite pengar för undervisning faller statsbidragen och det blir ytterligare minus, säger Sjödal.

Hon säger att man också vill arbeta för flexiblare lösningar inom förskolan för att minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön.

På vilket sätt sparar det pengar?

– Det handlar om att spara pengar, men också lokalbehov. I budgeten ligger förslag på att bygga två nya förskolor. Det ger också kostnader framöver. För det handlar om att se hela kostnadsläget.

Så ni ska fundera på om man behöver två nya förskolor?

– Ja, det ingår i utredningsuppdraget. Sedan kommer nästa punkt - planerade investeringar ses över och granskas noggrant.

På kommunfullmäktige 6 november väljs den nya kommunstyrelsen. Då utses också nytt kommunalråd, där Sara Sjödahl (C) kandiderar till att efterträda Bengt-Olov Eriksson (S) på posten. I normala fall hade den nya kommunstyrelsen börjat verkar vid årsskiftet men nu tänker "Kvintetten" (C, M, MP, KD och L) yrka på att de får ta makten direkt. Just för att de med hjälp av tjänstmännen ska kunna göra en budgetförslag.

Socialdemokraterna, som fortfarande är största parti i kommunen med 15 av 49 mandat i kommunfullmäktige, har ännu inte bestämt hur det ska ställa sig till en sådan begäran.

– Fram till i måndags eftermiddag sa de som vill styra att de inte vill ha ett tidigare maktövertagande. Det här vill vi diskutera med våra medlemmar och Vänsterpartiet, säger Viktoria Söderling, ny gruppledare för S.

Budgeten tas i kommunfullmäktige 18 december. Socialdemokraterna meddelar att de tänker rösta på det budgetförslag som man jobbat fram ihop med MP. SD har tidigare sagt att de tänker komma med ett eget budgetförslag.