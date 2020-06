Utan skivbolag men redan på tunga Spotifylistor – unga Gävlefrontade bandet gör 90-talsrock på svenska hett igen

Indierocken slog aldrig i Gävle på 90-talet, enligt Peter Alzén på grund av stadens proletära kärna. Men band som Doktor Kosmos grundades ändå här och Solen blev en smärre sensation på 10-talet. Nu ska Andreas Langesten, 26 år, försöka föra arvet vidare med sin grupp Lo.

– Solen blir vi bara jämförda med när vi pratar med Gävlemänniskor hittills. Annars är det mest Kent, Hästpojken och Hurula folk nämner, berättar Andreas Langesten.

Han är uppvuxen i Höjersdal men bor sedan fyra år i Uppsala, där han senast pluggade musikteori men också jobbar på Systemet och Ica. Det var i nämnda mataffärskedja han träffade Alexander Jakobsson och grunden till Lo lades. Nu är de en kvintett där en majoritet av medlemmarna kommer från Avesta. Men det var under gymnasietiden i Gävle som låtarna började ta form i Andreas Langestens huvud. Då hade han precis hittat tillbaka till indierocken han fått från pappan under barndomen. Något av en tvärvändning då han hade ägnat högstadiet åt att lyssna på hårdrock som In Flames och Avenged Sevenfold.

Omkring 2014 spelade han sina låtar, bland annat det som sex år senare skulle bli Los debutsingel "Glitter", tillsammans med Torbjörn och Oskar i Gävlebandet Infraction. En ganska lustig krock då dessa två annars alltså spelade brutal grindcore. Att det var just den här typen av musikervänner Andreas Langesten hade, alltid upptagna med egna projekt, inom punk, metal och fusionjazz, är också en förklaring till att det aldrig blev något band redan i Gävle.

Men det kanske var lika bra, då låtarna, varav flera kommande innehåller referenser till Gävle har fått mogna och fler tillkommit. Sångerna har spelats in i Fono Music, den unga studion i Skutskär, och den erbjuder även distribution. Dock är inte Lo sajnade, men trots detta har de genom att pitcha sig själva till Spotify, lyckats ta sig in på viktiga officiella spellistorna Indie Highlights och Rock idag på strömningstjänsten.

– Någon månad efter att låten hade släppts lades den till där, säger Andreas Langesten och berättar vidare att gruppens artistprofil på Spotify först strulade och gruppen hamnade under ett israeliskt folkrockband med snarlik stavning.

Att Lo har något som kan nå ut visar också en textrad i nya singeln "Technocolor" som släpps 5 juni. Där sjunger Andreas Langesten om "cava Aperol" och tankarna förs direkt till Mares sommarhit från 2019: "Sunnanvind". En låt han uppenbarligen hörde lite för många gånger, även han.

– Jag tyckte han sa "aperol" så jäkla konstigt med ett långt"å" så jag ville rätta till det med ett mer kort "o". "Technocolor" är lite av en motsatslåt i texten jämfört med "Sunannvind", lite som en melankolisk motreaktion.

Bandnamnet har ingenting med Landsorganisation (LO) att göra.

– Det låg rätt i munnen helt enkelt. Kort och koncist. Sen är lodjur coola fina djur, men det är inte mer än så.

Statusen för lodjur är för tillfället stabil i Sverige, enligt Naturvårdsverket, men skulle den bli utrotningshotad drar Langesten en parallell till indierocken på svenska han själv spelar. Vi får se om indien kan överkomma gangsterrap och Victor Leksell-pop på Spotifys topp 50-listor en dag. Lo har kastat handsken. En första ep väntar mot slutet av sommaren.

* Lo på Spotify och Instagram.