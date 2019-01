SMHI varnar för hårda vindar under nyårsdagen

Under natten till tisdagen gick SMHI ut med varningen om mycket hårda vindbyar.

Det blåsiga vädret förväntas under tisdagskvällen med mycket hårda nordliga vindbyar, cirka 21 meter per sekunden.

Under natten kommer vinden sakta avta.

Definition för Varning klass 1 mycket hårda vindbyar:

Vindbyar från 21 meter per sekund upp till 25 meter per sekund. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 meter per sekund eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Källa: smhi.se