Vägrar ge upp – Anders gör allt för att rädda sitt livsverk: "Företaget är som ett litet barn"

Klockan är strax efter 14 en fredag i mitten av maj. Normalt sett skulle lunchrusningen precis börja avta, men nu är det tomt i Gefle Gourmetservice restaurang på Nygatan.

– Vi har 150 platser här och brukar ha mellan 80 och 120 lunchgäster en vanlig dag. Nu handlar det om 25-30, säger Anders Levander.

Den stora salladsbuffén som har blivit restaurangens kännetecken dukas inte längre upp. Med så få lunchgäster blir svinnet fort stort och att bara ställa fram en salladsskål känns för fjuttigt.

– Det är inte så kul just nu. Man kan inte göra som man tänkt sig, säger Anders Levander.

Precis som för många andra företagsledare i dessa tider kretsar hans vardag kring åtgärder för att i slutändan undvika konkurs. Hyresavtal har förhandlats om, personal har permitterats och en trehjulig elcykel som levererar matlådor till företag har införskaffats.

Räcker det? Vad mer kan göras? Sådana tankar sysselsätter Anders Levander, andra tankar skjuter han ifrån sig.

– Jag är envis och försöker bara se olika möjligheter. Det gäller att kämpa för överlevnad. Jag vägrar tänka tanken att allt ska gå i stöpet, säger han.

Redan som 13-14-åring sålde han korv utanför Åhléns. Då handlade det mest om att utöka veckopengen med några 100-lappar. Matintresse kom senare.

– Under uppväxten i Älvkarleby kände jag familjen Vesterinen med bröderna Tomas och Pether som drivit många restauranger i stan. Pether är två år äldre än mig och tipsade om restaurangskolan i Sandviken som han själv hade gått. Jag tyckte det verkade kul och gick också där. Sedan jobbade jag en del med dem på Järnvägskrogen, säger Anders Levander.

På restaurangskolan lärde han känna Jonas Jäderberg som han också jobbade tillsammans med på Café Artist. För 16 år sedan startade de tillsammans en cateringverksamhet i ett före detta bageri på Brynäs och några år senare öppnade de Gefle Gourmetservice i Svarte Jägarens gamla lokaler på Nygatan.

– Vi anställde folk och sedan var det många tillfälligheter som gjorde att vi även vann upphandlingen om restaurangen i konserthuset, säger Anders Levander.

Sedan dess har rörelserna blivit ännu fler. I dag driver han även Restaurang Bruket på Stora Enos fabriksområde i Skutskär och restaurangen i Sandbacka Park i Sandviken. Cateringverksamheten, matlådorna och matlagningskurserna finns fortfarande kvar och sammanlagt har bolagen 20 anställda.

Bäst, eller minst dåligt, går restaurangen i Skutskär som "bara" tappat mellan 30 och 40 procent av omsättningen på grund av corona. I Sandviken är motsvarande siffra 60 procent.

I Gävle är alla verksamheter samlade i bolaget Gefle Gourmetservice som under de senaste åren haft en omsättning på 16 miljoner kronor. I april minskade den med 85 procent.

– Den absolut hårdaste smällen är uteblivna konferenser och konserter. Det är där vi bygger omsättning och kan ta in omkring 20 extraanställda varje månad. Vi har också tappat nästan all catering på grund av inställda bröllop och företagsfester, säger Anders Levander.

Perioden från mitten av mars till mitten av juni är extra viktig. Det är då bolaget helst ska omsätta över två miljoner per månad och dra in pengar att leva på under den lugnare sommarperioden som brukar vara fram till mitten av september.

Våren 2020 såg ut att bli den bästa på tio år. Exempelvis hade Brottsförebyggande rådet bokat Gävle Konserthus för sin nationella konferens med 600 deltagare och i konsertprogrammet fanns godbitar som ABBA tribute och Tillbaka till 80-talet.

Efter ett dåligt 2019 hade årets intäkter från mat- och dryckförsäljning i samband med konferenser och konserter satt rekord om inte coronapandemin slagit till.

– Nu är det helt nollställt. Usch, jag vill inte prata om det, jag blir bara deprimerad, säger Anders Levander.

Redan i mars drog han i nödbromsen och stängde Gourmet Blå i konserthuset och varslade alla 20 anställda i bolagen. Sedan kom möjligheten till statligt permitteringsstöd som gör att han håller sig flytande och ännu sluppit att säga upp personal.

– Alla anställda förstår läget och är med i båten. Vi kämpar allihop för att jobben ska finnas kvar i slutändan. Vi har ett inarbetat kapital som vi klarar oss på ett tag även om det blöder mycket, men håller coronapandemin i sig i ett halvår så är vi ändå illa ute även om vi ställer om kostymen. Då måste vi kanske låna pengar för att överleva, säger Anders Levander.

Vad skulle konkurs innebära för dig personligen?

– Det skulle vara fruktansvärt tungt, att någonting som man slitit med i så många år skulle gå i graven. Företaget är som ett litet barn man tar hand om. Ekonomiskt skulle det också bli en smäll, man skulle bli av med den trygghet man har. Jag vägrar gå med på det, jag kommer att göra precis allt för att det inte ska bli så.