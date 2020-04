Vändningen: Brynäs bröt kontraktet – nu har de förlängt med forwarden: "Jag har gått ner i lön"

Nicklas Danielsson svarade för 35 poäng (10+25) på 51 matcher under förra säsongen, men i februari stod det klart att klubben valt att inte förlänga hans kontrakt. Redan då berättade han för Sporten att han var beredd att gå ner i lön.

Nu skriver klubben på sin hemsida att uppsägningen av 35-åringens kontrakt gett dem möjlighet att förhandla om kontraktet och där med sänka lönen.

— Nicklas har visat en stor vilja i förhandlingarna kring att fortsätta spela för Brynäs IF och att klubben ska ställa ett slagkraftigt lag på isen under de två åren som kontraktet gäller. Det gör han genom att spela på ett avtal med lägre ersättning än det sista optionsåret på kontraktet som vi valde att bryta i vintras. All heder till honom för det och för den dialog vi haft, säger Michael Sundlöv till klubbens hemsida.

Det nya kontraktet gäller nu i två år.

— Jag har gått ner i lön men det gör å andra sidan att det finns mer pengar i budgeten för att värva hit bra spelare. Får vi ihop ett bra lag på isen ökar våra chanser att vinna, och det är vad jag vill göra. Det krävs resurser för att ha ett bra lag och det här är ett av sätten jag kan bidra på för att hjälpa Brynäs med det. Nu känns det jäkligt skönt att allt är klart och väldigt roligt att få fortsätta den här resan. Min målsättning har hela tiden varit att få vara kvar i Brynäs, säger Danielsson.

Fakta Nicklas Danielsson

Född: 7 december 1984.

Moderklubb: Almtuna IS