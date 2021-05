Vårdmiss orsakade livshotande tillstånd – sonen om låga ersättningen: "Strör salt i såren"

Olyckshändelsen skedde i februari förra året då kvinnan skulle undersökas för en lätt överproduktion av sköldkörtelhormon. I överlämningen av patienten från en sjukhusavdelning till en annan brast det på flera punkter. Inför att kvinnan skulle röntgas injicerades hon av misstag med ett preparat som normalt ges till patienter med en viss sorts cancer.

– Hon skulle ta en andra spruta dagen efter, men när hon kom tillbaka dit mådde hon så dåligt att hon nekade till den, berättar sonen.

Och det var tur, för tills dess hade de vårdanställda inte insett sitt misstag. Vad som hade hänt om hon tagit en till spruta vågar Pär knappt tänka på.

Kvinnan lades in på akuten direkt och överflyttades sen till medicinsk akutvårdsavdelning, där hon vårdades i fem dygn innan hon kunde skrivas ut.

Akutmottagningen fick via nuklearmedicinavdelningen ta hjälp av själva läkemedelsleverantören för att få råd till hur de skulle agera. Begränsad kunskapen om preparatet var en av de brister verksamheten kom fram till när den Lex Maria-anmälde sig själv och Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), utredde händelsen.

I övrigt ansågs de ha bristfällig kommunikation mellan olika yrkeskategorier, och otydliga rutiner. "För patienten ledde det till sjukhusvård med hjärtövervakning och behandling för allvarligt och livshotande tillstånd", konstaterar IVO.

Men det som skaver för Pär och hans mor är inte främst misstaget i vården. Han säger att bemötandet varit bra från chefsläkare och att de har tagit situationen på allvar.

– Jag är glad att förhoppningsvis ingen mer utsätts för det här.

I samband med skador som uppstår i vården är det via det gemensamma försäkringsbolaget Löf som ersättningar betalas ut. För den här händelsen beslutade de sig för att summan skulle bli 2300 kronor för sveda och värk. Något som stod fast när Pär begärde omprövning.

– Jag blev väldigt förvånad över att det var så lite. Det är som att man strör salt i såren.

Hur mycket hade krävts för att ni skulle bli nöjda?

– Jag säger inga summor, men jag tycker att de borde se över sina rutiner och regler. Det har påverkat henne och alla runtomkring hela tiden och det har fått en psykisk påverkan på hennes hälsa.

När hon låg inne var man jäkligt orolig för att hon skulle gå bort.

Löf anser att det är för tiden som 76-åringen låg inne på sjukhuset som hon är berättigad ersättning. Inte för att hon kunde ha gått bort eller för hennes mående efter det inträffade.

– Varför det inte räknas någonting att hon varit inne för livshotande tillstånd skulle jag vilja ha svar på. När hon låg inne var man jäkligt orolig för att hon skulle gå bort.

Löf:s kommunikationschef Helena Olsson säger att de inte uttalar sig i enskilda fall, men förklarar generellt i ett mejl:

"Kunden behöver på något sätt visa att det har uppkommit besvär, annars vet vi varken att besvären har funnits, vi kan inte bedöma om de har samband med patientskadan och vi kan inte bedöma vidden av besvären. Att en skada skulle kunna ha uppstått medger således inte rätt till ersättning".

Pär anser dock att det finns mer att ta hänsyn till än det mest dramatiska skeendet på sjukhuset.

– Hon går fortfarande och tar prover för problemet hon skulle behandlas för. Det river upp såren igen och det har haft en psykisk påverkan på hennes hälsa. Men det säger Löf att de inte har sett i hennes journaler, berättar han.

FAKTA: Det gör försäkringsbolaget Löf

Löf stod tidigare för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, sen ett år tillbaka Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, med med samma gamla förkortning i vardagligt tal. De utgår från patientskadelagen och skadeståndslagen i sina bedömningar och lämnar ut ersättning för undvikbara skador som har uppstått i samband med regionsfinansierad hälso-, sjuk- eller tandvård.

Under 2020 kom 17 400 anmälningar in i hela landet och i 43 procent av ärendena fick patienten stöd. Totalt betalades 624 miljoner kronor ut. Det ger ett snitt på ungefär 83 000 kronor per ärende.

De försäkringsärenden som handlar om störst summor rör i allmänhet skador som resulterar i inkomstförlust.

I Region Gävleborg var antalet anmälningar till Löf 559 stycken 2020. Dessa gällde till 69 procent sjukhusvård, 15 procent distriktsvård och 12 procent tandvård. Övriga kategorier 4 procent.