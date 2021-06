Världens sju viktigaste filmer: Sunset Boulevard

Sunset Boulevard är namnet på den berömda gata i Hollywood som är kantad av filmstjärnepalats. Det var framför allt stumfilmstidens stjärnor som lät uppföra monstruöst stora villor, vanligen i spansk eller gotisk stil.

Sunset Boulevard är också namnet på regissören Billy Wilders mästerverk från 1950. Filmen leker både med identiteter och med filmhistorien där 1920-talets stjärnor spelar sig själva eller lätt förklädda i annan gestalt.

Originellt nog inleds filmen med bilder på huvudpersonen – spelad av William Holden som fick en Oscar för rollen – liggande död i en swimmingpool. Därefter berättas filmen i en enda återblick för att till sist återvända till i liket i poolen.

Den groteska villan tillhör Norma Desmond, en gång en uppburen stumfilmsstjärna, men nu bortglömd av både publik och producenter. Här ser vi den första blinkningen till publiken. I rollen som Norma Desmond ser vi nämligen Gloria Swanson, som verkligen var en uppburen stjärna från 1920-talet och framåt. Norma Desmond lever i en fantasivärld, kvar i sin storhetstid. Nu drömmer hon om en storstilad comeback, helst regisserad av Cecil B DeMille, som också i verkligheten iscensatte flera av 1920-talets mastodontfilmer.

Norma som balanserar på galenskapens rand lever fortfarande i tron att hon älskas av sina fans och visar Gillis de mängder av beundrarbrev som dagligen kommer.

När den unga och panka manusförfattaren Joe Gillis passerar det jättelika huset blir han nyfiken på namnskylten och finner sig plötsligt erbjuden jobb som manusförfattare till Norma Desmonds nästa film, den som ska föra henne tillbaka till rampljuset. ”Du var ju stor stjärna en gång” säger Gillis i början av deras bekantskap.

”Jag är stor. Det är filmerna som blivit små” svarar Desmond med en svepande teatralisk gest. Nu börjar denna märkliga lek med verklighet och fiktion som är filmens tema. I huset finns också betjänten och allt-i-allon Max von Mayerling, spelad av Erich von Stroheim som ju också i verkligheten var en av de stora stumfilmsregissörerna. von Stroheim regisserade dessutom Gloria Swanson flera gånger.

Så löper fiktion och verklighet parallellt med varandra filmen igenom. Norma som balanserar på galenskapens rand lever fortfarande i tron att hon älskas av sina fans och visar Gillis de mängder av beundrarbrev som dagligen kommer. Några scener senare avslöjar betjänten Max att det är han som skriver och postar dem.

Är Sunset Boulevard en tragedi, ett drama eller en film om kärlek och lojalitet? Jag skulle säga allt på en gång. Norma Desmonds självbedrägeri och hennes betjänts lojalitet – gör detta henne lycklig eller olycklig? Det finns inga enkla svar i denna film som nominerades till elva Oscars och fick tre. Den anses så betydelsefull att den förvaras i Kongressbibliotekets National Film Registry samman med andra amerikanska storfilmer.

För filmnörden finns också annat att gotta sig åt. Norma Desmond har regelbundna kortspelskvällar med sina stumfilmskolleger. Och vilka ser vi sitta runt spelbordet om inte Buster Keaton, nyssnämnde DeMille och Anna Q Nilsson samtliga alltså spelande sig själva.

Slutscenen är legedarisk. Efter att Joe Gillis dödats anländer polis och press till huset. I skenet av kamerablixtar och tv-strålkastare förflyttas Norma Desmond till filmstudions värld. Hon skrider ner för den breda trappen. Rättar till håret en sista gång och utbrister

”Mr DeMille, I am ready for my closeup”.

Mats Åmvall

är journalist sedan 45 år, countryfantast och passionerad amatörkock.

Sunset Boulevard

USA, 1950.

Rollista i urval: William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Cecil B DeMille, Buster Keaton.

Hyrfilm och köpfilm på blockbuster.se

Världens sju viktigaste filmer.

Vilka filmupplevelser stannar kvar i en? Vilka filmer har förändrat bildberättandet och vilka kan räknas som klassiker? Och vem har rätt att utnämna en klassiker? Det finns naturligtvis lika många åsikter som filmfantaster.

Den här lilla översikten av betydelsefulla filmskapelser gör inte anspråk på att vara heltäckande. Tvärtom. Urvalet är artikelförfattarens och det är totalt subjektivt.