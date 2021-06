Världens sju viktigaste filmer: Vredens druvor

John Fords storslagna filmatisering av John Steinbecks Pulitzerbelönade roman Vredens druvor (The Grapes of Wrath) hade premiär 1940, bara året efter att boken publicerats. Filmen innebar också ett betydande genombrott för den 35-årige Henry Fonda. Filmen och boken skildrar familjen Joads öden efter att 1930-talets depression tvingat dem att överge sin gård nära den lilla staden Sallisaw i Oklahoma.

Liksom många andra ruinerade jordbrukare får de ryktesvägen höra att det i Kalifornien finns gott om jobb. Resan västerut går med fullastad lastbil och kantas av svårigheter, aggressiva jordägare och plundrare. Väl framme utnyttjas de av samvetslösa och fackföreningsfientliga plantageägare som pressat redan låga löner.

Så såg verkligheten också ut under den stora depressionen för de många arrendebönder i Mellanvästern som drabbades inte bara av ekonomisk depression utan också av svår torka och missväxt.

Den stora familjen Joad klarar inte omständigheternas tryck utan faller gradvis samman. En predikant (John Carradine) som förlorat sin tro försöker organisera strejk men blir brutalt mördad. Huvudpersonen Tom Joad (Henry Fonda) slår i vredesmod ihjäl mördaren och tvingas lämna familjen. Men lovar sin mor att ”Överallt där det blir strid för att en hungrande ska få äta, där ska jag finnas med. Överallt där en byling klår opp en stackare, där ska jag finnas med /---/. Och när vårat folk äter det som de själva har odlat och bor i hus de själva har byggt – då ska jag finnas med”.

Så mynnar berättelsen ut i en ny solidaritet. Även om kampen mot de hänsynslösa kapitalägarna är hopplöst förlorad så tappar de fattiga och hungrande inte sin mänskliga värdighet.

Steinbecks roman går hårdare fram mot den ekonomiska makten än vad filmen gör men filmen är under alla omständigheter ett av filmhistoriens allra mäktigaste epos. Både romanen och filmen har åtskilligt med bibliska referenser. Själva titeln är hämtad från Uppenbarelseboken. Ett annat bibeltema är vandringen mot det förlovade landet. I en av de allra starkaste scenerna räddar 16-åriga Saron Rose som just förlorat sitt nyfödda barn livet på en vandrare som är nära svältdöden. Hon gör det med att erbjuda honom sitt bröst och sin bröstmjölk.

Steinbecks roman inspirerade också andra än John Ford. Mest bekant är väl Woody Guthries låt The Ballad of Tom Joad men också Bruce Springsteens The Ghost of Tom Joad kan nämnas.

Mats Åmvall

är journalist sedan 45 år, countryfantast och passionerad amatörkock.

Vredens Druvor

USA, 1940

Regi John Ford

Rollista i urval: Henry Fonda, Jane Darwell, Charley Grapewin, Dorris Bowdon.

