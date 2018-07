Jan fick en idé: "Jag tyckte det var dags att ta O-ringen in till stadskärnan"

Jan Näslund är en av tre orienterande bröder från Domsjö och Nolaskogsarna.

– Det var storebrorsan Lars som först började i en nybörjarkurs. Sedan hängde storebrorsan Ingvar på – och sedan jag, säger Jan Näslund, som är den ende i brödratrion som bor kvar i Örnsköldsvik.

Jan Näslund berättar att han någonstans i grunden har drömt om att få arrangera O-ringen igen i hemkommunen.

– Jag har varit på många O-ringen och det har alltid varit jättefint. Men de flesta områdena har varit långt utanför stadskärnan och har inte märkts av inne i stan, säger han.

– I Kristianstad var det 23 000 tävlande – och det var en superfest. Men i själva stan märktes det knappast, vilket jag tycker var otroligt trist.

När O-ringen var i Boden 2013 började Jan Näslund att fundera på att försöka få O-ringen till Örnsköldsvik igen och han tog också kontakt med O-ringens organisation – och bad dem att stanna till i kommunen på väg hem från Norrbotten.

– Vi hade tävlingar här då och jag pratade lite med vd:n och berättade mer om min idé, säger han.

– Jag presenterade sedan hur jag hade tänkt det för några initierade i Skogslöparna och min klubb Nolaskogsarna – och så småningom involverades även fler – och ingen sa nej, säger Jan Näslund.

Så småningom förfinades konceptet, kommunen hakade på utan tveksamheter och ungefär ett år efter att Jan Näslund hade avslöjat sin idé skrevs ett avtal med alla involverade – inklusive O-ringen.

– Nästa grej var att hitta en generalsekreterare och då tipsade jag om min gode vän – och barndomskamrat – Claes Engström.

– Att det sedan funkade bra mellan Claes och O-ringens vd gjorde inte saken sämre, säger han.

Att Jan Näslund är nöjd så här långt med vad han och alla kollegor har åstadkommit – och inte minst med att ha ett O-ringentorg så pass centralt i stan – går inte att ta miste på.

– Okej, visst är det lite annorlunda att ha alla boenden lite här och där i stan – och visst har en del hamnat nära E4, men de flesta tror jag är supernöjda. Sammantaget handlar det om många fördelar med att ha allt så centralt, men förstås kanske också någon nackdel.

– Det här är i alla fall den lösning vi har kunnat komma fram till, säger han.

O-ringen på hemmaplan är förstås även en extra höjdpunkt för lillebror Näslund från Domsjö, eftersom nu även storebröderna har dykt upp i hemtrakterna.

– Egentligen är vi födda i Dorotea, men vi flyttade hit när vi var små. Pappa Olle var också väldigt engagerad i klubben och att det blev orientering för oss var ett ganska naturligt val, säger Jan Näslund.

Själv minns han också sin första tävling som om det vore i går – ett klubbmästerskap på Solansberget, öster om Domsjö.

– Jag kommer ihåg att det var väldigt roligt och att jag fick pris. Kanske var det just priset som gjorde att jag fortsatte med sporten.

Personligt Jan Näslund

Född: 1967.

Familj: Fru och två barn.

Bor: Järved.

Jobbar: Ställföreträdande kontorschef på bank i Örnsköldsvik.

Kör: BMW.

Intressen: "Orientering och allmänt samhällsintresserad, plus engagemang i barnens idrotter genom åren, bland annat hockey, fotboll och innebandy.

Bästa egenskap: "Positiv. Allt är möjligt".

Sämsta egenskap: På mitt jobb brukar kollegorna säga att jag är för snäll. Jag är dålig på att säga nej".

Alltid i kylskåpet: "Filmjölk kan jag inte leva utan".

Aldrig i kylskåpet: "I mitt kylskåp borde det inte finnas kaviar och bruna bönor, men det finns det".

Bästa orienteringsminnet: "Det är nog tre: när jag och en kompis vann fjällorienteringens juniorklass och sprang ifrån övrig elit och kunde defilera in i mål, plus när jag vann en etapp av O-ringen 2006 – och när jag var ensam på Genesmon under årets andra etapp och såg allt myller av orienterare".

Beundrar mest: "Min fru".