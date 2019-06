Orsaken är ett växelfel i Sandviken.

Vissa tåg ersätts med buss mellan Gävle och Storvik i båda riktningar, uppger Trafikverket.

Trafiken beräknas att åter gå som vanligt efter klockan 21.00.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Storvik, Avesta Krylbo, Fors, Horndals Bruk, Karbenning, Torsåker, Fagersta C, Sandviken, Gävle C, Hofors, Falun C