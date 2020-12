Veckans lag – elitserien dam: "Ojojoj – här smäller det friskt"

LÄS ÄVEN: Annandagsfest och heta toppmatcher – Bandypuls livesänder från damernas elitserie

(Siffran inom parentes anger antalet uttagningar under säsongen)

Målvakt

Ebba Fridlund, Skutskärs IF (ny)

Har fått en ny roll i Skutskär som tappat i slagkraft. Som lagkapten och storspelande målvakt får hon nu hålla laget kvar i matcher både fysiskt och mentalt, trots bombardemang från motståndarna. Mycket bra senast mot VSK, trots sex insläppta mål.

Försvar

Virva Rylander, Västerås SK (2)

Vann lagets interna strafftävling på träning och blev därför utsedd till straffskytt mot Skirö. Hon satte första och andra men missade tredje. Dessutom en fortsatt stabil försvarsinsats även mot Skutskär – och det var faktiskt 1 069 dagar sedan hon gjorde mål innan fullträffarna mot Skirö.

Malin Kuul, Västerås SK (ny)

Liberon som fick plocka fram storspelet när Skutskärs faktiskt satte press på VSK. Hade en rad dueller och viktiga brytningar och lade grunden för segern med sitt stabila och uppoffrande spel.

Emma Drott, Skirö (ny)

Stor matchhjälte i det dramatiska mötet med KS Bandy. Prickade in ledningsmål på hörna redan i tredje minuten – och sedan, det här: Vid ställningen 3–3 och spel i 90:e minuten drog hon till på en ny hörna – och sköt 4–3 och segermålet.

Mittfält

Diana Lipanova, AIK (ny)

Rysk mittfältskreatör, som har en oberäknelig spelspel som hela tiden öppnar nya ytor för lagkamraterna. Mycket bekväm med bollen – och dessutom utrustad med ett vasst skott. Ett mål senast, när AIK spridde ut målskyttet på sex spelare i 6–1-segern mot SAIK.

Nelly Hedlund, SAIK (ny)

18-åring som växt under under hösten och in i säsongen och som driver lagets spel. Mycket intressant spelare för framtiden – och oerhört viktig för SAIK.

Anna Fosselius, AIK (2)

Vad skrev vi förra veckan – att hennes viktigaste uppgift var att sätta stopp för motståndarna? Jo, och det stämmer. Men nu har plötsligt veteranen börjat leverera och servera också. Ett mål och två perfekta inslag på hörnor som gav mål.

Anastasia Denisova, Skutskär (ny)

Har börjat bli varm i kläderna, vilket är viktigt för laget. Har fått en spelförande roll på mittfältet och är den som ligger bakom lagets offensiv. Mycket bra mot VSK senast.

Agnes Ögren, Villa Lidköping (ny)

Har haft en spännande utveckling hela hösten och har stor del i Villa Lidköpings offensiv. Driver lagets spel från sin mittfältsposition och är redo för allt mer utmanande uppgifter i serien.

Anfall

Charlotte Selbekk, Västerås SK (ny)

Ojojoj – här smäller det friskt. Först två mål mot Skirö – och sedan fyra mot Skutskär där det första kom efter 15 (!) sekunder. Tio mål på de fyra första matcherna i serien – och mål i samtliga dessutom. Selbekk är glödhet och laddad för tuffare motstånd.

Tilda Ström, Villa Lidköping (2)

Laddar på med mål när serien börjar närma sig lite toppmatcher. Tre mål senast mot Mölndal. Nu är det AIK som ska försöka sätta stopp för Villas fräcka och företagsamma anfallare – om det går.

Tränare

Niklas Prytz, Skutskär (ny)

Har fått en tuff start på säsongen med ett ombyggt lag och brist på bra träningsmöjligheter. Har dock i de senaste matcherna pusslat ihop laget, trots skadefrånvaro – och utmanade faktiskt VSK senast.

