Verksamhetschefen svarar på oron: "Garanterar att personal uppfyller våra kvalitetskrav"

Nu svarar Per Andersson, verksamhetschef för ambulanssjukvården i region Uppsala på kritiken i ett mejl till tidningen. Han beskriver då hur ambulanssjukvården regleras i en föreskrift från Socialstyrelsen där det anges vilken kompetens som behöver finnas i en ambulans. Dessutom regleras det delvis av Hälso- sjukvårdslagen.

– Från och med hösten 2005 så är det tvunget att vara minst en sjuksköterska per ambulans för att kunna administrera läkemedel. Tidigare så kunde ambulanssjukvårdare ge läkemedel på delegation men detta upphörde 2005.

Per Andersson beskriver att i samband med detta upphörde även i princip alla utbildningar i Sverige till det som kallades ambulanssjukvårdare. Dessa var alltså undersköterska i botten med ett års tilläggsutbildning på gymnasial nivå.

– De senaste åren så har vi och många andra regioner haft pensionsavgångar bland de äldsta anställda vilka till största del har varit just ambulanssjukvårdare, svarar Per Andersson och fortsätter:

– Till del har vi anställt sjuksköterskor för att täcka upp men vi behöver också anställa ambulanssjukvårdare. I och med att utbildningen varit nedlagd under många år så finns en brist på utbildade personer inom den yrkesgruppen. Vi har under förra året försökt att få till en yrkeshögskola utbildning i Uppsala län av ambulanssjukvårdare men ansökan som en utbildningsinstans skickade in fick avslag på finansiering av myndigheten för Yrkeshögskolan. Ny ansökan har gått in för eventuell kursstart under 2022.

I väntan på utbildningen har verksamheten ansvar över att utbilda personal som kan arbeta inom ambulanssjukvården, informerar Per Andersson.

– Vi anställer dels sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet och helst med specialistutbildning inom tex ambulanssjukvård. Vi har också haft annonser ute efter de som redan är utbildade till ambulanssjukvårdare eller de som är undersköterska med minst fem års erfarenhet av akutsjukvård.

All personal får en introduktionsutbildning som är först fem veckor varvad teori och praktik. Sedan får de även ytterligare utbildning i exempelvis framförande av fordon. Under denna period så examineras samtliga personer både teoretisk samt praktiskt. De har därefter en introduktion på arbetsplatsen tills de bedöms klara kraven för yrket.

Per Andersson informerar även om att det inte finns något enhetligt kravställande i andra regioner om att personer ska vara undersköterska med ett års påbyggnadsutbildning.

– Inom verksamheten så uppfyller vi både föreskriften samt Hälso- och sjukvårdslagen. Vår utbildningsenhet garanterar att personal uppfyller våra kvalitetskrav innan de får arbeta i ambulans, avslutar Per Andersson.