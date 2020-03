Fastigheten som renoveras ligger på Waldenströmsplan och enligt polisen ska de som drabbats av inbrottet gå igenom exakt vad som försvunnit från platsen.

Något exakt värde på det som stulits är i nuläget oklart men enligt polisen handlar det om ett stort belopp.

Tjuvarna ska ha brutit sig in via ett fönster och polisen hoppas nu kunna få in tips från allmänheten för att kunna utreda händelsen. Den som har sett eller hört något ombeds ringa 114 14 eller mejla till polisen.