Vilka ska få priserna – nominera till Gästriklands idrottsgala

Efter de storslagna galorna i Göransson Arena 2018 och 2019 slog coronaåret 2020 ut möjligheten till en riktig gala då.

Det kommer inte att bli någon publik gala denna vår heller, men planeringen ligger för en digital prisutdelning i mitten av april.

Ett 2020 där stora delar av idrottens stängdes ner gör att parterna bakom galan tänker om och det blir färre kategorier att föreslå kandidater till. Så passa på, nomineringsprocessen pågår denna vecka ut.

– I år väljer vi att köra en digital och lite annorlunda version av Gästriklands idrottsgala som vi siktar på att sända i mitten på april. Det blir skönt studiohäng med spännande intervjuer, intressanta gäster och så klart prisutdelningar, säger Sophie Ohlsson från arrangören Göransson Arena.

I år kommer priser att delas ut i sex kategorier (eldsjäl, ledare, förening, idrottsprofil, idrottsman och idrottskvinna). Av dessa sex kategorier kan du hjälpa oss att nominera kandidater till fyra olika. Årets idrottsman och årets idrottskvinna är redan avgjort och baseras på Sportens 100-lista som presenterades i december 2020.

De fyra kategorierna där alla kan vara med och nominera är utvalda med tanke på att där kan finnas personer/föreningar som sett de möjligheter att bedriva idrott (på olika sätt) som ändå funnits under 2o20.

När nomineringen stängts på söndag kommer sportredaktionen på Gefle Dagblad/Arbetarbladet tillsammans med representanter från Göransson Arena och RF-Sisu att utse fyra finalister. Sedan tar juryn med idrottsprofiler och representanter från kommunerna Sandviken, Ockelbo och Hofors över och utser vinnaren i varje kategori.

Detta arbete sker under mars månad, och därefter följer i april prisutdelning under så festliga former som är möjligt.

Här nominerar ni kandidater

Gästriklands Idrottsgala riktar sig främst till utövare och ledare på seniornivå. För samtliga priser ska finalisterna vara aktiva i en förening i Gästrikland.

Så här ser kriterierna ut för de olika kategorierna:

Årets eldsjäl: Priset tilldelas den person som under en längre tid, med ideellt engagemang och stort hjärta, har gjort skillnad inom idrottsrörelsen i Gästrikland.

Årets ledare: Priset tilldelas den ledare i Gästrikland som under idrottsåret visat stort ledarskap både på och utanför idrottsarenan. Ledarskapet, som baseras på delaktighet, glädje, gemenskap och rent spel, bidrar till att utveckla och skapa en bra miljö i den förening där ledaren är verksam.

Årets förening: Priset tilldelas den förening i Gästrikland som har stor betydelse för orten där de verkar och där det är en självklarhet att alla ska ha samma möjligheter att utöva idrott. En förening med tydlig värdegrund som engagerar, främjar jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Årets idrottsprofil: Priset tilldelas den person med tydlig koppling till Gästrikland, som under året utmärkt sig och varit en god ambassadör för idrotten i Gästrikland.