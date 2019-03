Flera hajpade bokningar när Sveriges största musiktävling för unga kommer till Gävle: "Otroligt inspirerande"

Det börjar bli en smått anrik företeelse, Imagine-tävlingarna – i över trettio år har tävlingen existerat men tidigare hette den Musik Direkt.

Just nu pågår kvaltävlingarna runt om i Sverige. Gävleborg och Dalarna har sin regionfinal söndag 7 april på konserthuset. I tre år har riksfinalen avgjorts i Uddevalla men nu är det alltså Gävles tur och det är redan klart att riksfinalen går i Gävle även nästa år.

– Jag har jobbat med det här sen 2006 och aldrig gjort en riksfinal så det var dags, säger Tomas Östergårds.

Imagine är inte bara tävling utan består till stora delar av workshops, det blir full aktivitet även på dagarna med workshops i inspelningsteknik och att göra stickers bland annat.

– Dagtid är för hjärnan och kvällstid är för själen, konstaterar Tomas Östergårds.

Det är DIY-tema (Do it yourself) på festivalen.

– Det finns otroligt mycket man kan göra själv som artist, det vill vi inspirera till. Man behöver inte förlita sig på andra alla gånger, säger Anna-Karin Berglund.

Flera kritikerrosade artister och band kommer göra framträdanden under festivalen. De akterna är också utvalda utifrån ett DIY-perspektiv men också utifrån att de ska inspirera ungdomar i de genrerna att söka till Imagine.

– Tidigare har vi haft Silvana Imam och Erik Lundin till exempel och efter det har antalet hip hop-akter som söker ökat. I år har synthpop i Junior Brielle och RnB och soul med Cherrie bland annat och vi hoppas det kan inspirera på samma sätt.

– Det känns otroligt kul och inspirerande att vi ska ha festivalen här i Gävle, fortsätter Tomas Östergårds.

Den artist eller det band som vinner hela "klabbet" i riksfinalen för sedan representera Sverige i Maastricht i Nederländarna där Europafinalen hålls.

Det här är Imagine Sweden

Imagine är Sveriges bredaste livemusiktävling för unga artister. Alla musikstilar är välkomna så länge du är mellan 13 och 21 år.

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Örebro län, Skåne, Södermanland, Uppland, Västmanland och Västra Götaland är de deltagande länen. I riksfinalen som hålls i Gävle konserthus 30 maj- 1 juni deltar dock 16 bidrag då "hemmalänet" Gävleborg och det största distriktet Västra Götaland skickar två deltagare.

Frida Scar blir konferencier under Riksfinalen som hålls i foajén på Konserthuset.

Bokade gästartister: Junior Brielle, Cherrie, Rein, Nadja Evelina, DÁrc och förra årets vinnare Diatryma.