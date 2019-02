Nya fristadskonstnären vill ut till folket: ”Alla människor gillar konst, men konstnärerna stänger in sig på gallerierna”

Arbetshandskarna har just levererats till Seywan Saedians nya verkstad på Näringen.

Sprillans vita handskar som han snabbt drar på sig för att börja plocka med det rostiga skrotet på golvet, och hitta former som kan bli till en figur. Kanske en människa, men troligare en get. Han böjer till stativet från ett skrotat bord till ett par horn medan vi pratar.

Det är en gammal skitig mekarlokal på 50 kvadrat som nu har anpassats till hans behov, bland annat med svetsutrustning och rejält arbetsbord.

I hörnet en liten soffa i konstläder, på väggen tre kitschiga tavlor ärvda från tidigare hyresgäster. Annars är golvet tomt, redo att härbärgera skrot och färdiga skulpturer.

Fristadskonstnären Seywan Saedian kom till Gävle i oktober, och har hållt ganska låg profil hittills.

Han gjorde smygpremiär med tre bilder på fotobiennalen i Sandviken nyligen. Han har också varit i Stockholm med sitt långa projekt ”Clove Apple”, kryddnejlikeäpple. Att göra kryddnejlikeäpplen är en kurdisk tradition som symboliserar kärlek och fred. Konstprojektet kring denna symbol har pågått i 15 år, säger Seywan Saedian. Han är hemlighetsfull, men har planer på att fortsätta det humanitära projektet i flera länder framöver.

Läs första intervjun med honom: Ny fristadskonstnär dödshotad för att han inte gillar islam – "Första gången jag är i en stad med fred"

I april ska han och frun Runak Resulpur, också konstnär, ha en utställning i kulturhuset i Gävles gamla fängelse.

Under våren ska Seywan Saedian också ha en utställning på Galleri Brynästorget, med målningar och keramik.

Men det första rejäla avtrycket i sin nya hemtrakt lär han göra i sommar, om allt går som det ska. Då vill han arrangera utställningar i mindre samhällen runt om i Gävleborg.

Dokumentärfilmen “A wind stole the dreams of my sculptures” är inspelad i Turkiet och skildrar hur Seywan Saedian vill komma ut och visa sin konst. Den visas på Gävle konstcentrum på torsdagskvällen. Därpå följer ett kort samtal om filmen.

Filmen skildrar hur han ställer sina skulpturer på en liten lastbil och ordnar utställningar där folk bor. Med en megafon ropar han ut att ”nu är det konstutställning, kom och se”.

– Folk går inte på gallerier och museer. Jag vet att nästan alla människor tycker om konst, det har jag sett. Men konstnärer tar avstånd från folk genom att stänga in sig. Jag vet inte hur det funkar i Sverige, men i värsta fall får jag åka hem till människorna med min konst. Eller åtminstone visa den på Stortorget, säger Seywan Saedian med ett skratt.

Tack och bock säger jag. AB-land har flera fina gallerier, men de har för lite publik.

– Det kom bara ett 20-tal personer på vernissagen av Konstcentrums utställning om Ingmar Bergman, säger Seywan Saedian förbluffad.

Han har inget till övers för minimalistisk konst, den betyder inget och gör folk förvirrade, säger han. Konstig konst skrämmer folk, så att de inte vågar tycka det de tycker. De är rädda att säga fel, menar han.

– Alla är fria att tycka om konst, alla tolkar på sitt sätt. Om två personer tycker helt olika om en tavla kan båda ändå ha förstått rätt, säger Seywan Saedian.

Han kommer från de kurdiska delarna av Iran. Han jobbar med keramik, måleri och skulptur, där figurer hopsvetsade av metallskrot dominerar.

Jag tänker att det borde vara okontroversiellt. Hur kan man bli förföljd av regimen för att man gör statyer av tuppar och människor som spelar flöjt?

– Iran är en militariserad islamsk stat. Regimen är emot förändring, därför är de emot alla som uttrycker sig fritt, och jag är islamkritiker. De har fängslat tusentals konstnärer, det finns en risk att de dödar mig, säger Seywan Saedian.

Vid ett tillfälle lyckades han visa sina tavlor i en moské, trots islams förbud mot föreställande konst. Mycket riktigt. Mullorna svor och rev sönder tavlorna, berättar Seywan Saedian.

Han tog sig till Turkiet för att försöka leva friare, och därifrån kom han hit.

– Jag har inga gränser när det gäller konst. Jag tar risker och visar alltid allt. Jag kommer att fortsätta att gå min väg.

Gävle är en liten fin stad med snälla människor. Men jag hade förväntat mig mer när det gäller konsten.

Seywan Saedian är en liten man som ger ett snällt och underfundigt intryck. Han kan lite engelska, men denna intervju sker med kurdisk tolk.

Han hoppas på en framtid i Sverige, men det är lång väg kvar med språket. Både för honom, för frun och för deras lille son.

– Gävle är en liten fin stad med snälla människor. Jag känner mig respekterad. Men jag hade förväntat mig mer när det gäller konsten, säger Seywan Saedian.

Han är inte imponerad av de offentliga skulpturerna. Ett undantag är granitgudinnan som ligger i fontänen framför rådhuset, den älskar han.

Jag tror att allt kommer att bli bra, Jag tror på mig själv och jag tror på framtiden.

Snart kommer Seywan Saedian att kunna börja jobba i sin verkstad. Det som saknas nu är material. Här i Sverige är återvinningen så uppstyrd och reglerad att det är svårt att komma över skrot.

Han hoppas få kontakt med människor som kan skänka skrot som kan bli till konst i hans händer. Och så hoppas han att kunna hitta en praktikant eller två.

– Så kan jag lära dem konst, och de kan lära mig språket. Jag tror att allt kommer att bli bra, Jag tror på mig själv och jag tror på framtiden, säger Seywan Saedian.

Fakta Fristadsprojektet

Gävle har deltagit i det internationella fristadsnätverket ICORN sedan 2015. Nätverket väljer vilken konstnär som ska komma hit.

Förföljda konstnärer får två års lugn och ro i Gävle. De får boende, ateljé och en liten lön/stipendium. Det är Konstcentrum och socialförvaltningen som står för administrationen.

Fristadskonstnären har inga förpliktelser gentemot värdstaden.

Den första fristadskonstnären, Issa Touma, kom 2016. Han ”löstes av” under 2018 av Seywan Saedian.

Se mer konst på hans instagramkonto: www.instagram.com/seywan.saedian