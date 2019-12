Vinster för Gefle Freestyle i cuppremiären – och snart gör Lundblad comeback

Gefles Hanna Hansson vann på söndagen i damer elit efter bra åkning. Under lördagens tävling var hon trea. Hanna var även total vinnare i hela Svenska cupen under förra året så det var en fortsatt bra utveckling. Klubbkompisen och landslags åkaren My Bjerkman hade inte en lika bra dag på söndagen utan slutade fyra.

I Damer ungdom fortsätter Gefles Ebba Flodman att skörda framgångar vinst på söndagen och en tredje plats på lördagen. Ebba som yngst i ungdomsklassen med sina 13 år fortsätter att utmana de äldre åkarna.

På herrsidan i Elitklassen var Ture Johansson tvåa på lördagens tävling med mycket bra åkning, bara slagen av landslagets Rasmus Stegfeldt. På söndagen körde Ture ur i kvalet och tog sig inte till final. Även klubbkompisen Erik Flodman var i final på lördagen och slutade sexa, på söndagen blev det en tionde plats.

I herrar ungdom blev det finalplatser för Hugo Frank och Wilmer Erling och det var väldigt roligt att se Gefle Freestyles kidsåkare (12 år och yngre) börjar åka tävlingar i Svenska cupen och visa upp nästa generation av duktiga puckelpiståkare från Gävle.

Nästa Sverige cup är den 11-12 januari i Duved och är även som denna tävling, en grund för internationella tävlingar som Europa cup i januari och februari. Där väntas även Gefle Freestyles andra landslagslåkare Frida Lundblad göra comeback efter skada.