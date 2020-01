Ytterligare ett rån i Gävle under tisdagskvällen – okända män hoppade in i en mans bil

Under tisdagskvällen fick polisen in ett samtal om en man som blivit rånad på Brynäs. Enligt mannen ska flera personer hoppat in i hans bil när han precis suttit sig vid ratten. En av männen riktade ett vapenliknande föremål mot mannen, som är i 45–årsåldern, och säger åt honom att börja köra varpå mannen lyckas slita sig loss och springer från platsen.

Därefter beordras flera patruller till Brynäs, men inga gärningsmän hittas. Gärningsmännen får med sig en datorväska och kontanter, och en förundersökning gällande grovt rån alternativt försök till människorov har inletts.

Texten uppdateras.