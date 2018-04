Mjällby besviken efter fyra mål bakåt: "Inte tillräckligt bra"

I många år var Gefles signum den solida defensiven.

Men de senaste säsongerna har det blåst all världens väg.

I derbyt mot Brage ramlade det in fyra mål bakåt och det var tränare Johan Mjällby självklart inte nöjd med.

– Oerhört besviken på målen vi släpper in, säger han efter 4–2-förlusten.