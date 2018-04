Händer i dag 10 april 2018

GÄVLE

Arrangemang

Schackklubb med Kennet på Sätra Bibliotek, kl 17-18.30. Kom och lär dig spela schack. Kennet Wik från Gävle Schackallians är på plats för att ge tips & råd. Drop-in, för alla åldrar.

Hemslöjdens vävstuga är öppen månd-torsd kl 9-15. Handledning finns. Järnvågsgatan 5 invid brandstation.

Författarbesök: Maja Hagerman. Författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman presenterar sin bok Käraste Herman – rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Herman var ledare för Rasbiologiska institutet som fanns i Uppsala mellan åren 1922-35. Han talade hotfullt om rasblandningens degenererande effekter, men fick i hemlighet barn med en kvinna av ”fel typ” i Lappland. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl 19.

Ont Blod är en heavymetal -musikal/ teater/ konsert i hårdrock och skräckmiljö. Föreställningen handlar om ondska, hämnd, död och kärlek. Ett rockband är på väg att få sitt stora genombrott men en kloförsedd varelse med hämndbegär hotar bandets drömmar. Det bjuds på klassiska rockposer, allvar, humor och självklart en massa blod... Gävle Teater kl 18-19.15. Jubileums pris 140 kr, student 100 kr. Biljettkassan är öppen 12-14 och 16-18.

Svenska med baby – för dig som är föräldraledig. Kom för att träffa andra föräldrar eller för att träna svenska med skratt, joller och samtal som metod. Samtalen anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Fika finns. Stadsbiblioteket, Narnia Tisdagar 30 januari-29 maj kl 10.30-12 I samarbete med föreningen Svenska med baby m fl. Stadsbiblioteket, Narnia kl 10.30-12.

Läxhjälpen: Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker du det är svårt att göra läxorna hemma? Kom till Andersbergs bibliotek på tisdagar så hjälper vi dig. Andersbergs bibliotek, kl 14-15.

Utställning

Ami Widahl ställer tillfälligt ut 26 målningar på Eira Hälsocentral Slottstorget 3 i Gävle. Utställningen pågår till 31 maj. Eira har köpt in 9 målningar av Ami Widahl som visas permanent. Öppet mån-fred kl 7.30-17.

Konst av Saida Söderström, Galleri Elixir, Gävle sjukhus, bredvid restaurangen. Pågår 7/4 tom 26/4. Galleriet är öppet dagligen kl 11–14.

Gävle Konstcentrum. Catti Brandelius ”Elitakrobaten” 24.3 – 26.4. Öppet Tis- Sön 12-16. Visningar varje helg kl 13. Fri entré.

Fotoutställning: Bilder genom ett kameraöga, Bomhus bibliotek kl 10-14.

Utställning på Alternativboden Lyktan på Berggrenska Gården. Föreningen Flickornas Utbildning i Kamerun (FUiK) visar bilder från sin verksamhet i kommunen Bandja i Kamerun. Bl a nytagna bilder från utdelningen av 2000 läs- och skrivböcker till nybörjarelever. Måndagar - fredagar kl 11-18 och lördagar kl 11-14.

”Surreal Talk, The Voices in my Head” av konstnären Rahaf Abu Shaer (Ray) visas på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 31/3-25/4. Öppettider mån-fre 10-21, lör-sön 11-18.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

Kl 09.00-11.00 Seniorradion. Inför valet Rolf Wingemar och Hans Backman, Högskolerektor Ylva Fältholm, Åke Sahlin kåserar Akvarellmålning. Programledare Ingrid Carlsson. Repris 16-18, repris torsdag 9-11.

BERGBY

Arrangemang

Johnny Olsson från Åmot besöker Träffpunkten och visar sina djur/naturbilder. Träffpunkten Hamrångebygden Vijvägen 30 kl 18-20.

SANDVIKEN

Arrangemang

Politikfik Samtal med [krig] om konst som motstånd med Jon Perman & Karin Bäckström. Vi bjuder på fika. Hansens kafé, Köpmangatan 22, Sandviken kl 18.30-20.30.

SAD Symphony - en bombastisk musik- och dansföreställning om kamp och tröst! SAD Symphony består av sex scenkonstnärer och sex specialinbjudna amatörer. Tillsammans bildar de en kör som söker tröst och hittar styrka i varandra och musiken. Entré: 150 kr. Musikverket, Kulturcentrum kl 19. Programmet är en del av Folkteaterns kulturfestival ”Drömmar & Demokrati”.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9-12. Handledning finns.

Utställning

Vi smular, vi härmar en gök. Vandringsutställning med illustrationer av Emma Hanquist. Utställningen ingår i projektet Se en bok! och är inlånad från Region Gävleborg. Kulturcentrum, Tillgången. Måndag-torsdag 10-19, fredag 10-18, lördag-söndag 11-15.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl 9-12. Handledning finns.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to kl 8-12.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga. Svärdsjövägen 268, mån – tors kl 9–13.

GYSINGE

Arrangemang

Kulturkväll: Birgit Holmgren presenterar sin bok ” Stryk inte mina trosor”. Birgit har gått en skrivarkurs på PRO och blev uppmuntrad att lämna in sin berättelse till ett förlag vilket resulterade i en bok. Café Udden, Gysinge kl 19. Fri entré.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Biblioteket Skutskär, vernissage kl 18. Roger Lööf från Tobo, har jobbat som porträttfotograf under hela sitt yrkesverksamma liv. Fotograferar idag i olika stilar och motivområden. Björn Ullhagen från Tierp, jobbar gärna med egna projekt som har resulterat i sex böcker som fotograf. Fotograferar både dokumentärt och mer konstnärligt. Utställningen pågår till 28 april.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Åsenträffen. Sång och musik med ”Spelasjung” från Östervåla. Soppa, sång och gemenskap. I samarbete med Månkarbokyrkans RPG. Månkarbokyrkan kl 13.

Syförening. Välkommen till en stund med handarbete fika och gemenskap. Tierpsgården, Kyrkbyn kl 13.

Allsångskväll med ”Husbandet”. Syföreningen deltar med lotteri. Kaffe, smörgås och kaka 40 kr. Söderfors församlingshem kl 19.

Pågående...

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.