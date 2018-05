Händer i dag 20 maj 2018

GÄVLE

Arrangemang

Furuviksparken. Öppettider 19 maj-24 juni kl 10:00-17:00. Tivoli 11:00-17:00. Djurmatningar/aktiviteter (varje dag): 11:00 Schimpans, 12:00 Orangutang, 13:00 Kamel, 14:30 Lemur, 15:00 Fäbodvallen.

Försommarkonsert med Staffans Motettkör. Denna körkonsert bjuder Staffans Motettkör på ett blandat program med musik av 1600-talets stora mästare, romantiska svallande toner och sånger förknippade med sommaren. Joakim Andersson, dirigent. Kl 18.00 Staffans kyrka, Staffansplan 1.

Öppet Hus Kulturskolan Gävle kl 13.00-16.00. Fika, tipsrunda, prova-på! Brändströmsgatan 22.

Utställning

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med grafik av Eva Westman Linné, ’Inte skära bara rispa’. Utställningen pågår tom. 3/6. Öppet mån-fre kl. 10-16, sön kl. 13-15.

Konst på ”Labbis” Forsbacka. Öppet lö-sö 12-15. Vardagar 10-15. Utställningen pågår 5 maj - 9 juni. Marcus Lundberg Teknik: Akryl på pannå.

Galleri Elixir, matsalen Gävle sjukhus, ställer ut Rui Marques. Utställningen pågår fr om 3 maj fram till 25 maj. Öppet alla dagar mellan kl 11.00 – 14.00.

Världens bästa sämsta utställning. Konstnär: Julia Frost Nylen. Kulturkiosken, Timmermansgatan 4. Öppet tider: må-fre: 14-19, lö-sö 11-15.

Emelie Markgren, i Galleri K. Konstnären visar måleri! Utställningen pågår till 5/5 - 20/5. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18 .

Just nu visar Gävle Konstcentrum Konstskolan i Gävles årskurs tvåor slututställningen ”27 steg bort”. Det är 18 stycken elever som ställer ut i år. Utställningen pågår till den 27/5. Konsthallen har öppet tis-sön mellan kl. 12-16. Fri entré och visningar varje helg samt när det efterfrågas.

SANDVIKEN

Arrangemang

Petter och Pinocchio. Dansföreställning med Kulturskolans dansklasser. Följ med eleverna i historien om hur Pinocchio blev en riktig pojke. Fri entré. Kl 16.00 Musikverket, Kulturcentrum Sandviken.

Bruksmuseet Smedsgården öppet 13.00 - 16.00 I Sandvikens charmiga stadsdel Gamla Bruket finns Bruks-museet Smedsgården och här visas bostäder från olika tider i brukets historia. Upplev miljöerna och historien på Smedsgården. Här kan du se hur arbetare och förmän levde med sina familjer vid sekelskiftet 1900 och på 1940- och 1950- talet. Hur inredde man sin bostad och vad hade man för slags möbler och köksutrustning? På vinden finner du ungkarlsrummet och en textilkammare. Även ett litet skolmuseum ger oss inblick i hur eleverna hade det i skolan förr i tiden Nu är museet för säsongen och visar under söndagarna i maj den första av sommarens utställningar: Färglådan - med alster från Berith Blomberg, Anna-Greta Andersson, Lennart Sjöström, Sirpa Laakso, Ellen Nilsson, Mona Öman, Sol-Britt Eriksson, Sten Ericsson.

Utställning

Dagen då jorden öppnade sig. Konstskolan i Gävle avgångsutställning årskurs 3. Konsthallen, Kulturcentrum. Kl 12 - 15.

The End Will Be Good And Happy. 19 april-20 maj En vandringsutställning i Tillgången av fotografen Emily Berl som porträtterar unga kvinnliga flyktingar. Kulturcentrum Sandviken Månd-fred: 10.00-18.00, Lörd-sönd: 11.00-15.00.

TORSÅKER

Arrangemang

Torsåker, Gammelstilla Bruk café. Utställning målningar, akvarell och betong av Anna Östergren från Nynäshamn. Öppet lördagar och söndagar kl. 11.00-16.00.

TALLBO

Utställning

Utställare period 1, 19/5 – 10/6 ”Trädgårdskonst” Konstverk ur Länsmuseet Gävleborgs samlingar. Huvudbygnaden. Kent Wahlbeck, Uppsala. Måleri o grafik, Galleri Uthuset. Daniel Palmberg, Sandviken. Att bestämma sig. När börjar konsten..., Galleri Loftet. Bodil Lennartsson, Gävle Konstgrafiker. Grafik, Timmerstugan. Konstverk av elever från Gullhedsskolan, Järbo. Åstugan. Hela sommaren. Öppet: Lördagar och söndagar 19/5 – 12/8, kl 13 – 17. Entré: 50 kr, barn/ungdom t om 17 år gratis. Medlemmar fritt inträde. Kaffeservering – Hembakat bröd.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Heldagsexkursion till naturområden i Älvkarlebytrakten. En heldagsexkursion där guider från Naturskyddsföreningen i Älvkarleby visar intressanta naturområden. Vi samåker i bilar under dagen. Kläder efter väder. Ta med egen matsäck. Arrangör: Naturskyddsföreningen i Älvkarleby, Kultur och fritid. Samling kl. 09.00 parkeringen vid busshållplats Kraftverket, Älvkarleby. Kontaktperson: Tommy Löfgren, tel. 070-219 04 61.

Utställning

Konstutställning ”Vår värld och vi”, Laxön, Johan Thunbergs atelje. Maj månad - alla helger. Lördag 12 - 16, Söndag 12 - 17.

Kl 11.00-17.00 Johan Thunberg visar nya målningar från Upplandskusten, Provence bl.a vykort och signerade affischer. Årstiderna visas i måleriet.Det Nordiska ljuset.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.