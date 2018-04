Händer i dag 21 april 2018

GÄVLE

Arrangemang

Konsert med Gefle Gospel Choir kl 18 i Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1 . Med glädje, känsla och inlevelse bjuder kören på gospel-, soul- och poplåtar. Fri entré.

Öppet hus hos släktforskarföreningen i Gävle mellan 11-14. Tordönsgatan 2B, Andersberg/Gävle. Ett tillfälle för dig som är nyfiken på hur släktforskning går till eller för dig som kanske redan håller på men behöver lite hjälp.

Vårmarknad. Sticklingar och plantor säljes. Sopplunch och fika. I Equmeniakyrkan i Björke kl 11-14.

Liten Hantverksdag i Eskö gamla skola mellan kl 11.00-15.00. Lokala hantverkare medverkar med egna alster. Kaffe och våffla serveras.

Jympa i konsten! Kl 12 Gävle konstcentrum, Konsthallen. Friskis och Svettis kommer till Gäve Konstcentrum för att hålla i ett gratis jympapass i konsthallen. Vi utforskar kroppsglädjen och rör oss till härlig musik.

Söders källa, insläpp 15.00 och show börjar 16.00. Afternoon Tea och Musikal med Sara Englund. Biljetter säljs på Söders Källa eller www.billetto.se 295 kr.

Ponnytravtävling på Gävletravet. Första start kl. 11.00. Fri entré. Stallrestaurangen öppen mellan kl. 10.00 - 15.00.

Lördagspyssel på Bomhus bibliotek kl 10-14, för barn och familjer, drop-in. Idag kan du bygga en mobil eller drömfångare.

Kl 18 Konsert med familjen Liljeroos i Hedvigslundskyrkans café. Kvällen bjuder på en frisk och bred blandning av bland annat gospel, Einar Ekberg och Hillsong.

Kampanja som Bernie Sanders, Grayson Lookner, Bernie Sanders kampanjledare under Presidentvalet 2016 i USA kommer till Gävle. Föreläser och inspirerar om kampanjarbete inför valet i Sverige 2018. ABF, Brunnsgatan 56. Kl 11.00-13.00.

Filmen ”Swing kids - de sista rebellerna” Brynäsgatan 38. Fika och diskussion.12 år. Gratis, men föranmälan till vansterfesten@gmail.com Kl. 15.30-17.30.

Prova-på-kurs i Queer Swing och Lindyhop. Gamla Katolska Kyrkan, N Centralgatan 7. Queerswing innebär att dansen är könsneutral, du får lära dig både föra och följa. Servering finns, 18 år . Gratis, men föranmälan till vansterfesten@gmail Kl. 18.00 -19.00.

Fest, dans och konsert med Cats & Dinosaurs, Gamla Katolska Kyrkan, N Centralgatan 7. Föranmälan; vansterfesten@gmail.com 8-mannaorkester från Göteborg som spelar queerfeminisitisk politisk swing. Musiken är traditionellt swingsvängig men texterna totalt befriade från romantik! Servering finns, 18 år. Kl. 19.30-00.00.

Sagostund med finska inslag/Satuhetki suomalaisin vivahtein. Högläsning, sånglekar och rim & ramsor på finska och svenska med Margit Bojang. Från 3 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl 13.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Under tiden 7 - 27 april visar Galleri Elixir (bredvid restaurangen), Gävle sjukhus, Saida Krause Söderströms utställning ”En liten tid”. Galleriet är öppet dagligen mellan kl 11.00 – 14.00. Konstnären finns på plats lördagen den 21 april.

Alternativboden Lyktan. Kl 11.00 - kl 14.00 Föreningen Flickornas Utbildning i Kamerun (FUiK) visar bilder från sin verksamhet i kommunen Bandja i Kamerun. Bl a nytagna bilder från utdelningen av 2000 läs- och skrivböcker till nybörjarelever.

ROLFCARLWERNER, Galleri K. Utställningen pågår 14/4 - 29/4. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18. Konstnären visar sprejmåleri.

Fotoutställning: Bilder genom ett kameraöga, Bomhus bibliotek kl 10-14 Birgitta Sedwall är uppvuxen och bor i Gävle och hon är medlem i Gävle Fotoklubb sedan 70-talet. Hennes motiv varierar beroende på årstid och inspiration. I utställningen visas bland annat foton på fönster, dörrar och iskristaller.

Gävle Konstcentrum. Öppet Tis- Sön 12-16. Pågående utställning: Catti Brandelius ”Elitakrobaten”. Fri entre’!

”Surreal Talk, The Voices in my Head” av konstnären Rahaf Abu Shaer (Ray) visas på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1. Utställningen pågår 31/3-25/4. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16. Konstnären finns på plats kl 13-15.

NORRSUNDET

Arrangemang

Norrsundets Arbetarteater ger föreställningen ”I döda poeters sällskap”, musikcafé. Fyren i Norrsundet, kl 19. Entré inkl. fika 200 kr, enbart entré 140 kr.

SANDVIKEN

Arrangemang

Rytmik för små barn 0-3 år. Sånger, ramsor, rytmer och rörelser med Barbro Eriksson. Kulturcentrum, Folkbiblioteket. Kl 10.00.

Utställning

Syrian Aesthetical Scream. Konstnärer med ursprung från Syrien. Fri entré!, Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 15.

The End Will Be Good And Happy. 19 april-20 maj En vandringsutställning i Tillgången av fotografen Emily Berl som porträtterar unga kvinnliga flyktingar. Kulturcentrum Sandviken Månd-fred: 10.00-18.00, Lörd-sönd: 11.00-15.00.

ÅSHAMMAR

Arrangmang

Vävstugan i Åshammar, Svärdsjövägen 268 har öppet hus kl 10.00 – 14.00 Lotterier, Tipsrunda, Kaffeservering, Försäljning av blomskott.

HOFORS

Utställning

Kryckeståt och bröllop i Hofors 1900-1970. Kläder och bilder i Hofors Hembygdsgård. Öppet 11 - 14.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Melodikryss på Biblioteket i Skutskär kl 10. Lyssna och lös krysset tillsammans.

Utställning

Naturfoto. Johan Thunbergs atelje Laxön. Utställare Tord Bodin och Ulf Olsson. Öppet kl 11-16.

Två fotografer - Roger Lööf och Björn Ullhagen. Roger Lööf från Tobo, har jobbat som porträttfotograf under hela sitt yrkesverksamma liv. Fotograferar idag i olika stilar och motivområden. Björn Ullhagen från Tierp, jobbar gärna med egna projekt som har resulterat i sex böcker som fotograf. Fotograferar både dokumentärt och mer konstnärligt. 10 - 28 april. Kl 10 -13 Skutskärs bibliotek.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.