Händer i dag 23 april 2018

GÄVLE

Arrangemang

Fira Världsbokdagen på Gävle Stadsbibliotek. Världsbokdagen infaller 23 april varje år. På Stadsbiblioteket firas detta med stor bokfest för unga och vuxna hela dagen. Vi öppnar upp både BLÅ och RÖDA scenen och bjuder bland annat på boktips, tävling, mingel, musik, tipsrunda, författarbesök, bokförsäljning. Detta händer under dagen: Kl 12.15 Världsbokdagstips med bibliotekarierna Daniel Gustavsson och Claes Wallgren. Kl 14 Blå scenen litteratur med Ingrid Miljand. Kl 17 Blå scenen musik med Ove Jansson. Kl 17 Boktips från hela världen med barnbibliotekarierna. Kl 19 Röda scenen litteratur med Martina Haag. Hela dagen: Utförsäljning av gallrade böcker på vuxen- och barnavdelningen, tipsrunda för barn samt tävling.

Start utförsäljning gallrade romaner och deckare Valbo bibliotek. Skynda att fynda, startar på världsbokdagen den 23 april. 5 kr/styck, endast kontant betalning.

Världsbokvecka på Bomhus bibliotek: dela med dig av ett lästips i lästipsträden, då har du chans att vinna en bok. Gör bokfjärilar av gamla böcker. Drop-in 12-19.

Samling Plantagen i Gävle 10.00. Samåkning till Älvkarleby. Vandring 7-.8 km och lunch. Friluftsfrämjandet.

Hemslöjdens vävstuga är öppen månd-torsd kl 9-15. Handledning finns. Järnvågsgatan 5 invid brandstation.

Digital första hjälpen. Valbo bibliotek kl 15-16.

Kl 10:30 Träffpunkt för seniorer anordnar promenad med eller utan stavar. Vi träffas vid Heliga Trefaldighet och går en slinga i Boulognerskogen.

Kl 10:45 Promenadgrupp samling utanför Hemlingkyrka. Vi promenerar varje måndag ca 60 min. Två grupper: en lätt/ kortare och en rask/längre. Ingen anmälan krävs utan kom när du kan. Fika 20 kr.

Utställning

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med måleri och grafik av Ann Envall. Utställningen pågår tom. 6/5. Öppet mån-fre kl. 10-16, sön kl. 13-15.

Ami Widahl ställer tillfälligt ut 26 målningar på Eira Hälsocentral Slottstorget 3 i Gävle. Utställningen pågår till 31 maj. Eira har köpt in 9 målningar av Ami Widahl som visas permanent. Öppet mån-fred kl 7.30-17.

Galleri Elixir, Gävle sjukhus, bredvid restaurangen, konst av Saida Söderström. Galleriet är öppet dagligen mellan 11.00 – 14.00.

Alternativboden Lyktan på Berggrenska Gården. Föreningen Flickornas Utbildning i Kamerun (FUiK) visar bilder från sin verksamhet i kommunen Bandja i Kamerun. Bl a nytagna bilder från utdelningen av 2000 läs- och skrivböcker till nybörjarelever. Måndagar - fredagar kl 11-18 och lördagar kl 11-14.

”Surreal Talk, The Voices in my Head” av konstnären Rahaf Abu Shaer (Ray) visas på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1. Utställningen pågår 31/3-25/4. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

SANDVIKEN

Arrangemang

Världsbokdagen. Fira Världsbokdagen med oss! Vi bjuder på våra bästa boktips – och tar också gärna del av dina. Kom och mingla, få läsinspiration och tävla om fina böcker. Kl 18.00 Folkbiblioteket, Kulturcentrum Sandviken.

Sandvikens kyrka 11.30 Två organister och en flygel. Martin Andrén och Emelie Linde spelar fyrhändigt. Fika från kl 11.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9-12. Handledning finns.

Måndagsmix för barn. Musik, drama och berättelser för barn från 3 år med dramapedagogelever från Västerbergs folkhögskola. Kulturcentrum, Rörelserummet kl 10.15.

IT-dropin. Vi hjälper dig med frågor om internet, sociala medier, e-böcker och surfplattor. Folkbiblioteket, Kulturcentrum Sandviken kl 13-15.

Utställning

Karin Holmgren - Cariño visar målningar Från Kust till Fjäll i Kanalkyrkan Må - To kl 10 - 20.

The End Will Be Good And Happy. 19 april-20 maj . En vandringsutställning i Tillgången av fotografen Emily Berl som porträtterar unga kvinnliga flyktingar. Kulturcentrum Sandviken. Månd-fred: 10.00-18.00. Lörd-sönd: 11.00-15.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl 9-12. Handledning finns.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to kl 8-12.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga. Svärdsjövägen 268, mån – tors kl 9–13.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Två fotografer - Roger Lööf och Björn Ullhagen. Roger Lööf från Tobo, har jobbat som porträttfotograf under hela sitt yrkesverksamma liv. Fotograferar idag i olika stilar och motivområden. Björn Ullhagen från Tierp, jobbar gärna med egna projekt som har resulterat i sex böcker som fotograf. Fotograferar både dokumentärt och mer konstnärligt. 10 - 28 april. Kl 9 -19 Skutskärs bibliotek.