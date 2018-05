Därför lämnar Helena Nyman Arbetarbladet – Jacob Hilding blir ny chefredaktör

I sin roll som chefredaktör har Helena Nyman ansvaret för all publicering som skett på Arbetarbladet. För en tid sedan sökte hon rollen som ansvarig utgivare på Dalarnas tidningar, och fick den.

– Utmaningarna i Dalarna är ungefär desamma som för Arbetarbladet men nivån är större. Det är en större organisation, det är en större sajt, fler titlar och ännu fler läsare. Det är också många fler kommuner att bevaka, säger Helena Nyman.

Helena Nyman har tidigare arbetat som reporter och nyhetschef på Arbetarbladet, och efter en avstickare som redaktionschef och ansvarig utgivare för SVT Nyheter Västernorrland, återkom hon som chefredaktör i mars 2016.

– När jag kom tillbaka från SVT var det otroligt mycket som förändrats. Och på de två åren jag varit här har det skett ännu mer. Vi har blivit ännu bättre på att med data dra slutsatser, exempelvis vilken typ av journalistik som våra läsare vill läsa, säger hon.

Hon är bosatt i Sandviken, och kommer fortsättningsvis att pendla till jobbet i Falun.

– Jag har pendlat en halvtimme till Gävle men kommer nu att pendla en timme till Falun. Jag har aldrig jobbat i Dalarna tidigare och det är klart att jag har haft många fördelar eftersom jag bott i Sandviken. Jag har fått mycket gratis i form av tips och att jag haft en bra lokalkännedom. Men jag får lära mig Dalarna nu, säger Nyman.

Den 4 juni byter hon tidning, och Helena säger att det finns många saker som hon kommer att sakna.

– Det har varit otroligt roligt på Arbetarbladet. Det är ett väldigt bra jobb och ett bra gäng jag jobbat med. Vi har också väldigt engagerade läsare, som ofta hör av sig. Det är få förunnat att ha ett jobb där folk har så mycket åsikter om ens arbete, säger Helena Nyman.

Joanna Wågström, ordförande SJF-sektionen i Gävle, tycker att det är synd att Nyman väljer att gå till Dalarnas tidningar.

– Det känns så klart tråkigt att hon går vidare. Min bild är att det fungerat väldigt bra med Helena och att hon varit uppskattad av de som jobbar på Arbetarbladet, säger Joanna Wågström.

I samband med att Nyman börjar sitt nya jobb den 4 juni ersätts hon av nuvarande nyhetschefen Jacob Hilding, som går in i rollen som tillförordnad chefredaktör och ansvarig utgivare.

– Vi tycker att det är bra att man löst det på det här sättet. Jacob har jobbat på tidningen länge, är väl insatt och är kunnig om vårt område, säger Wågström.

Jacob Hilding har jobbat i drygt tio år på Arbetarbladet och när han fick frågan att ersätta Helena Nyman var svaret självklart.

– Det kändes hedrande att få frågan. Jag har jobbat på Arbetarbladet i elva år, bland annat som reporter och nyhetschef. Jag har trivts i alla roller så när jag fick frågan kändes det självklart att jag skulle tacka ja.

Hilding har känt på rollen som chefredaktör, när han hoppat in under kortare perioder, men får nu ansvaret för Arbetarbladet under en längre tid.

– Utmaningarna fortsätter, även om Helena försvinner. Det handlar om att få fler betalande kunder och det får vi genom att publicera ett bra innehåll, säger Jacob Hilding.