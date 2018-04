Efter SD:s toppmöte i Ockelbo – Hoforspolitiker lämnar partiet

Sverigedemokraterna har efter valet 2014 haft tre ordinarie platser i Hofors kommunfullmäktige och ordinarie platser i både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Sedan tidigare har två av de politiker som representerat partiet blivit vildar, vilket innebär att de är partilösa. Nu lämnar alltså även partiets sista företrädare, Ioan Paris, SD.

Han är även den enda Hoforsbon som suttit med i lokalföreningens styrelse. Där finns efter hans avhopp ingen lokal medlem kvar.

Ioan Paris uppger två anledningar till sitt avhopp. Dels att han är kritisk till att Gävlepolitiker tagit över makten i SD:s lokalförening i Hofors. Dels att han tyckte ett toppmöte som partiet höll i Ockelbo i helgen var obehagligt.

Det var när SD:s talesperson för migration, Paula Bieler, som också sitter i partistyrelsen höll en föreläsning om migrationspolitik på Perslundaskolan som Ioan Paris var på plats.

– Jag tänkte att blandar de ihop alla invandrare, hon blandade ihop alla i samma gryta. Hon ska inte prata om alla invandrare, även de som har fått uppehållstillstånd. Hon pratade väldigt fult och jag accepterar inte hennes vokabulär. Det har brustit för mig. Hon talar även om att de som fått svenskt medborgarskap ska kollas. Det rörde mig mycket, säger Ioan Paris och fortsätter.

– Jag anser att den som har fått svenskt medborgarskap ska få samma rättigheter och samma stöd och hjälp som alla andra svenskar.

Ioan Paris finns heller inte med på valsedeln inför höstens val, trots att den lämnades in till länsstyrelsen innan han nu aktivt väljer att lämna Sverigedemokraterna. Varför ger han inget tydligt svar på.

– Men det är verkligen ingen hemlighet att jag varit på väg att lämna partiet länge. Det har egentligen bara varit en tidsfråga. Jag har bråkat med Hedlund i över ett halvår. Nej, jag ville inte stå med på någon lista, säger Ioan Paris.

Paula Bieler minns väl frågor hon fick av Ioan Paris under själva föreläsningen hon höll på Perslundaskolan i Ockelbo.

– Jag tycker det han säger är extremt märkligt. Jag har ingen aning om vilka ord han syftar på och jag hade svårt redan på plats att förstå vad han menade, jag tycker att hans frågor var tagna helt ur luften. Det är klart att de som kommer hit ska kunna bli en del av vårt land, men vi vill också att alla ska ha en möjlighet att återvända – då handlar det om frivillig återvändning.

– Precis som jag också svarade honom under mötet finns det en tydlig skiljelinje, det är många som kommer hit till Sverige och vill göra bra, men det finns två olika fall där vi vill återkalla medborgarskap. Det som står i vår valplattform och som jag också nämnde i min föreläsning är att de som ljugit för att få medborgarskap eller personer som begår terror mot Sverige ska tvingas ut. Det anser jag inte vara att dra alla invandrare över en kam.

Sverigedemokraternas distriktsordförande Roger Hedlund känner till att Ioan Paris valt att lämna partiet.

– Jag har inte sett att han gjort det, men han har skrivit till mig. Han har ju representerat oss en tid och det är ju alltid tråkigt när någon väljer att lämna oss.

Han har svårt att förstå vad som kom som en nyhet under föreläsningen.

– Det borde inte vara främmande för honom vad vi har för invandrings- och migrationspolitik.

Att SD nu står utan representant i Hofors och att det inte längre finns någon lokal medlem i styrelsen för lokalföreningen är han inte så bekymrad över.

– Nu går vi till val med helt nya namn i Hofors. Ambitionen är att de nya namnen kan skapa en bra stabilitet med ett genuint intresse för att arbeta partipolitiskt.

Hur ser du på att tre personer valt att lämna SD i Hofors den här mandatperioden?

– Det beror på en okunskap kring hur man bedriver partipolitik och föreningsverksamhet. Det har lett till missförstånd, frustration och att man istället valt att lämna partiet.

Han känner inte igen att Ioan Paris under lång tid varit på väg att lämna partiet och att det skulle finnas bråk om vilka som bör sitta i den lokala partiföreningen.

– Ioan Paris blev så sent som för två månader sedan invald i föreningsstyrelsen. Han har också haft all möjlighet att nominera andra till styrelsen, men det har inte funnits några andra förslag än det som valberedningen tagit fram. Att han inte finns med på listan inför valet beror på att han inte fyllt i blanketten om medgivande som länsstyrelsen kräver in. Han har inte fyllt i den trots flera uppmaningar. Gör han inte det kan jag inte göra så mycket, säger Roger Hedlund.

Sverigedemokraternas Hoforslista toppas av Margon Johansen. Partiet har totalt fem namn, vilket är betydligt färre än i övriga Gästrikekommuner.

Läs mer: Sverigedemokrat spelades in när hon pratar om att skjuta negrer får vara kvar i partiet

Läs mer: Har konfronterats Jimmie Åkesson med Tierpspolitikernas grova rasism ingenting jag känner till