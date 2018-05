Gävleseger när Helges talangjakt var tillbaka

Senast sångtävlingen Helges talangjakt avgjordes var 2014, då det var 20-årsjubileum. Efter fyra års uppehåll var det dags igen i Aktivitetshuset Helges på torsdagen och fredagen förra veckan.

Många deltagare representerade Gävle och Stockholm, men sångare dök även upp från bland annat Borås, Norrköping, Uppsala, Sala och Västerås.

På torsdagen var det uttagningstävling där runt 40 tävlande, jämnt fördelade i ålderskategorierna 8-14 år samt 15-25 år framförde varsin låt inför en jury. Tio stycken från vardera åldersgrupp tog sig vidare till fredagens final, där tolvåriga Victoria Rönnefall från Uppsala vann den yngre åldersgruppen med "It´s a mans world" av James Brown före tvåan Ingrid Fröderberg, 14 år, från Gävle med "Stand up for love" av Destiny´s Child. I den äldre åldersgruppen vann 19-åriga Julia Pärssinen från Gävle med Rollings Stones "Paint it black". Paulina Jonsson och Alva Brodin, båda 20 år och från Gävle, blev tvåa respektive trea.