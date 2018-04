Allting började med en medverkan i dokusåpan "Kungarna av Tylösand" under 2010 och efter det har Joakim Lundell fortsatt att synas främst via sin Youtube-kanal där han gått under namnet Jockiboi.

Utöver sin kanal på Youtube har han även skrivit en självbiografi och under förra året släppte han sina första låtar under sitt riktiga namn Joakim Lundell.

Satsningen har fortsatt under 2018 och den 30 april besöker han Gävle och Slick City för en spelning.