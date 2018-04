Polarpris-donation från Sting bakom unikt inslag på Gefle Gas Festival

När världsartisten Sting i fjol vann Polarpriset donerade han prissumman på en miljon kronor till det svenska integrationsprojektet Songlines och deras arbete med ensamkommande ungdomar. Nu ligger donationen bakom att de ska få stå på scenen och delta i en workshop ledd av den amerikanske musikern Michael Blair under festivalen i Gävle.

– I vårt projekt i Gävleborg ingår massor av härliga ungdomar som drömmer om att bli artister eller musiker. De kämpar och försöker hitta platser där de kan få möjlighet att visa sina talanger. Vi är hela tiden i dialog med människor och organisationer som kan vara till nytta för ungdomarna i projektet och GEFLE GAS / Indie Sweden är tveklöst en av dem., säger Pervin Mattson som är projektledare för Songlines Gävleborg och arbetar på Region Gävleborg Kulturutveckling i ett pressmeddelande.

Hittills bekräftade artister och band på GEFLE GAS / Indie Sweden Music Festival på Gasklockorna Gävle 1-2 juni är Di Leva, The Pillisnorks, Ida Long vs. LEHNBERG, Fools On The Planet, Ryggrad, Dan Königsson, Le Lac Long 814, Ingrid Fröderberg, konstellationen Zeke Varg Mk. XXVIII och den svensk-kurdiska gruppen Koma NurDil